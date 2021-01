A partir de hoy, viernes 15 de enero, el toque de queda en Lima Metropolitana y el Callao será desde las 21:00 hasta las 04:00 horas, debido a que ambas ciudades presentan un nivel de riesgo alto frente a la segunda ola del COVID-19.

Así lo dispone el Decreto Supremo 002-2021-PCM, publicado ayer en el Diario Oficial El Peruano. La norma añade que, en ambas ciudades, se prohibirá la circulación de vehículos particulares los domingos, durante todo el día.

Tras la ampliación del toque de queda, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó los nuevos horarios de funcionamiento del Metropolitano, corredores viales complementarios, el servicio de taxi, transporte público y la Línea 1 del Metro de Lima.

En una publicación en redes sociales, la ATU señaló que los taxis podrán circular las 24 horas del día, pero de 9 p.m. a 4 a.m., horas de vigencia del toque de queda en Lima y Callao, solo podrán movilizar a personas que acrediten que laboran en actividades esenciales, en casos de emergencia y traslados al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

En el caso del Metropolitano, precisó que las estaciones estarán abiertas de 5 a.m. a 9 p.m., mientras que los buses de las rutas troncales circularán de 5:15 a.m. a 9 p.m. Las unidades de las rutas alimentadoras transitarán de 5:15 a.m. a 10 p.m. El último bus saldrá de las estaciones Matellini y Naranjal a las 9 p.m. y en las rutas alimentadoras a las 10 p.m.

La ATU indicó que los corredores complementarios funcionarán de lunes a domingo en el horario de 5 a.m. a 9 p.m. El transporte público regular circulará de 4 a.m. a 9 p.m.

Respecto a la Línea 1 del Metro de Lima, la entidad del MTC detalló que los pasajeros podrán hacer uso del servicio de 5 a.m. a 9 p.m. de lunes a sábado. Para los domingos, se ha establecido que los trenes se desplacen desde las 5:30 a.m. hasta 9 p.m.

Otras restricciones

Asimismo, en todo el departamento de Lima y la provincia constitucional del Callao no se hará uso de las zonas de descanso de arena o piedras inmediatamente colindantes con el mar, ni de la zona de mar.

Asimismo el Gobierno estableció que en ambas zonas, el aforo de personas en casinos y tragamonedas, gimnasios, cines y artes escénicas será del 30 %; mientras que en las artes escénicas en espacios abiertos, del 50 %.

En los centros comerciales, galerías, tiendas por departamento, tiendas en general, el aforo se fija en 40 %; mientras que en restaurantes en zonas internas es de 50 % y en restaurantes en zonas al aire libre, 60 %.

En cuanto a las iglesias, templos y lugares de culto de todas las religiones o confesiones religiosas, la asistencia de fieles queda establecida en 20 %.

El pasado viernes 8 de enero, el Ministerio de Salud (Minsa) confirmó que se detectó el primer caso de la nueva variante del virus SARS-CoV-2, hasta 70% más contagiosa, en el Perú. Se trata de una ciudadana peruana de Lima que estuvo en días previos a la Navidad en una reunión familiar.

Además, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, confirmó que estamos ante una segunda ola del coronavirus (COVID-19), pese a que hace una semanas dijo que en el Perú había un “rebrote”.

