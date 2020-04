La ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, instó este miércoles a los ciudadanos a que “por más necesidad” que tengan no se aglomeren e intenten retornar a sus provincias de origen a pie, puesto que “están caminando hacia la muerte”.

Indicó, en ese sentido, que las aglomeraciones de ciudadanos que buscan retornar a sus provincias de origen “pone en riesgo la salud de los demás y tiene que parar”.

“Estamos tratando de llegar a tener espacios que puedan albergar a las personas más vulnerables que intentan retornar a sus provincias, pero esto no significa que la gente se pueda poner a marchar, esto pone en riesgo la salud de los demás y tiene que parar”, sostuvo en diálogo con TV Perú Noticias.

“Claramente esto no está hecho para que la gente se ponga a marchar en la carretera y así pedir ayuda, esto no puede ser así. No podemos nosotros, por más necesidad que tengamos, generar aglomeración porque estamos caminando hacia la muerte y hacia el contagio de COVID-19”, señaló.

La ministra Muñoz explicó que tras la cuarentena “la vida ya no va a ser más la misma” y que la población va a “tener que aprender a vivir con distanciamiento social”.

Remarcó que el Poder Ejecutivo está “haciendo todos los esfuerzos” para que el sistema de salud responda adecuadamente a la pandemia.

“Tenemos una determinada cantidad de camas UCI y necesitamos no tener que ocuparlas todas para poder bajar la proporción de camas que se requieren porque ningún sistema está preparado para una pandemia de estas características”, manifestó.