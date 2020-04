El decano del Colegio Médico de Lima, Juan Astuvilca, advirtió este domingo que los repartidores motorizados que estarán autorizados a operar a partir del lunes 4 de mayo “podrían ser agentes de contagio de COVID-19”.

Dijo creer que difícilmente todos los restaurantes podrán cumplir con “los cuidados con el personal que labora en sus empresas” para que realicen sus funciones de manera segura en el contexto de la emergencia sanitaria.

“El delivery es una medida que debería de pensarse bien, porque, definitivamente al salir estos motorizados podrían ser agentes transmisores de la enfermedad. Lamentablemente, el servicio de delivery no va a beneficiar a la población que vive en el factor más vulnerable de Lima Metropolitana y de las grandes ciudades del país”, sostuvo en diálogo con Canal N.

“Si estuviéramos en otra realidad, en otras condiciones como país, podríamos tener una alternativa para que las personas no salgan a las calles y puedan disminuir esta cantidad de personas a través de este servicio de delivery”, señaló.

“La curva no se ha aplanado”

En otro momento, Astuvilca consideró que la cuarentena “puede durar más” debido a que “aún no se evidencia un ‘achacamiento’ de la curva”. Explicó que si bien el Gobierno brinda diariamente cifras oficiales sobre la situación del nuevo coronavirus en el Perú estas “quizás no reflejan la realidad que estamos viviendo en nuestro país”.

“Todavía [no se está aplanando la curva]. Aún no podemos decir que tenemos un aplanamiento claro de la curva de crecimiento. En términos absolutos, la cantidad de fallecidos, la cantidad de infectados está incrementándose. Esto puede durar un par de semanas más, eso es lo que se estima, porque lamentablemente no podemos tener la precisión”, manifestó.

“La situación es bastante delicada y tenemos un sistema de salud que desde antes que inicie el coronavirus ya estaba bastante debilitado con nuestra propia carga. Ahora se ha visto desnudado más aún y el presidente ha estado tomando decisiones rápidas para salir adelante en esta epidemia. Además las cifras quizás no reflejan la realidad que estamos viviendo en nuestro país”, añadió.

¿Quiénes son las personas que corren más riesgo por el coronavirus?

Debido a que la covid-19 es un nuevo coronavirus, de acuerdo con los reportes que se tienen a nivel mundial, las personas mayores y quienes padecen afecciones médicas preexistentes como hipertensión arterial, enfermedades cardiacas o diabetes son las que desarrollan casos graves de la enfermedad con más frecuencia que otras.

¿Hay cura para el COVID-19?

Aún no existen pruebas de que alguna vacuna o medicamento pueda prevenir o curar la enfermedad. Sin embargo, los afectados deben recibir atención de salud para aliviar los síntomas; y si el paciente está grave, deberá ser hospitalizado.

La OMS coordina esfuerzos para encontrar la cura contra este nuevo coronavirus que ha acabado con la vida de miles de personas.

