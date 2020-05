La Fiscalía Anticorrupción investiga 15 denuncias a nivel nacional relacionadas a compras sobrevaloradas de productos sanitarios adquiridos para la Policía Nacional (PNP), en el marco del estado de emergencia nacional por la pandemia del coronavirus (COVID-19).

Según 'Cuarto Poder', no sólo hubo sobrevaloración, sino que además los productos no son aptos para el uso humano y habrían sido falsificados. Además las empresas no tienen experiencia en el rubro.

En la región Lima, la Fiscalía Anticorrupción ya estaba investigando compras de mascarillas, guantes y material de aseo como gel antibacterial, valorizadas en casi S/800 mil, todos productos adquiridos presuntamente de manera irregular a través de empresas sin experiencia en el rubro y con nexos con policías en actividad.

En Chiclayo, los fiscales han descubierto que las compras de mascarillas, alcohol en gel y demás insumos sanitarios, cuyo costo supera el millón de soles, no sólo estarían sobrevaloradas, sino que además no son aptas para el uso humano.

Las regiones policiales de Cajamarca, Amazonas y Lambayeque hicieron el requerimiento de compra de productos de bioseguridad y limpieza para proteger a los policías del virus.

La sospecha comenzó con el alcohol en gel -se necesitaban seis mil unidades-, pues la Unidad Ejecutora Nro. 28 de la Dirterpol Chiclayo invitó de inmediato, vía email y directamente, a la empresa Inversiones CEAR SAC para que cotice dichos productos.

Sin embargo la proforma parece haber llegado antes, pues tiene como fecha 21 de marzo, cinco días antes que la Policía le pida la cotización. Para el 28 de marzo, la empresa vendió 5 mil unidades de alcohol en gel sin registro sanitario y presuntamente falsificado.

Según la Sunat, la gerente general de la empresa CEAR SAC es Giovanna Genoveva Luna Rojas, esposa del comandante PNP Edward Santillán Hidalgo, comisario de Lambayeque. Por dicho gel se pagaron S/125 mil, S/25 por cada unidad.

“Advertimos que el rubro principal de esta empresa no sería la comercialización de estos productos, porque cuando hemos hecho una verificación se dedicaría a la venta de comida y bebidas y tabaco, y a la venta al por menor de productos cosméticos, médicos y productos de tocador en comercios especiales”, dijo el fiscal anticorrupción de Chiclayo, Oscar Guevara.

En Puno, la fiscalía investiga si el presupuesto enviado, S/700 mil, sirvió para adquirir productos sanitario a precio real o sobrevalorado, pues el periodista Leonil Fernández detectó que el alcohol antibacterial que adquirió la Policía a la empresa JEORGI LQ sería de dudosa procedencia.

El Ministerio Público inició una investigación contra todas las empresas participantes en la licitación de gel, lejía, papel higiénico, mascarillas y guantes al cuerpo policial en Puno. Fueron siete las empresas involucradas cuyos dueños tienen vínculos familiares.

También se descubrió que se distribuyeron entre ellas la licitación, es decir cada empresa vendió un determinado producto a la PNP, previo acuerdo entre ellas. Todos los productos presentan sobrevaloración al costo promedio del mercado.

