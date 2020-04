Doctores y enfermeros de los hospitales Dos de Mayo, Hipólito Unanue y Cayetano Heredia en Lima denuncian que en sus establecimiento de salud ya llegaron al borde de su capacidad para recibir pacientes contagiados con el nuevo coronavirus (COVID-19).

De acuerdo con un reportaje de Latina, personal médico denuncia que las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de dichos hospitales no puede recibir más pacientes infectados con el virus, y sus morgues se encuentran a poco de no poder recibir más cadáveres.

Parte del personal médico de estos hospitales realizó durante la semana diferentes manifestaciones para reclamar mejoras laborales, que van desde los implementos para protegerse de contagios hasta remuneraciones.

“[Somos] soldados que están yendo a la guerra sin armas. Dónde están nuestros comandantes, nuestros generales. No nos dirigen, nos dejan a la deriva. Sin armamentos. No se están siguiendo las directivas del Ministerio de Salud. El comando COVID-19 no se siente aquí", afirmó Willian Torres, médico internista del hospital Dos de Mayo.

Según el reportaje, en este hospital los médicos atienden en promedio 16 pacientes con COVID-19 por día (turnos de 24 horas), lo que hace altamente probable el riesgo de contagio por dicha enfermedad.

¿Cómo prevenir la propagación del coronavirus?

Para reducir la probabilidad de contagio existen varias maneras. Las principales son:

· Lavarse las manos con agua y jabón por 20 segundos y usar alcohol o gel desinfectante.

· Mantenerse a una distancia mínima de 1 metro de cualquier persona.

· Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, debido a que las manos al palpar muchos objetos y superficies pueden recoger el virus.

· Mantener una buena higiene respiratoria: si tose o estornuda deberá cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel, que deberá desecharse de inmediato.

· Permanecer en casa si no se encuentra bien. En caso tenga fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención médica y siga las instrucciones que le de personal de salud.

¿Quiénes son las personas que corren más riesgo por el coronavirus?

Debido a que la covid-19 es un nuevo coronavirus, de acuerdo con los reportes que se tienen a nivel mundial, las personas mayores y quienes padecen afecciones médicas preexistentes como hipertensión arterial, enfermedades cardiacas o diabetes son las que desarrollan casos graves de la enfermedad con más frecuencia que otras.

