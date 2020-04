El día de ayer la dirección del Hospital María Auxiliadora emitió un comunicado en el que señala que el contenido del informe titulado: “Aíslan a más de mil trabajadores del Hospital María Auxiliadora”, publicada por este Diario el pasado lunes 30 de marzo, contiene información falsa respecto a la cifra de trabajadores que fueron aislados por el coronavirus. El documento precisa que 318 trabajadores se encuentran con licencia y solo 45 en aislamiento por contacto.

Al respecto, El Comercio recogió para la referida nota el testimonio del director del hospital Jorge Coello Vásquez, quien a través de una videollamada declaró a este Diario que debido al contagio de algunos trabajadores por el coronavirus y sus posibles consecuencias, en su rol de director adjunto del referido centro de salud, tomó una decisión: “Impusimos a todo el personal de riesgo que pueda hacer su aislamiento domiciliario” lo que “significó que perdamos más de la mitad de trabajadores del hospital”. Inmediatamente después se le consultó sobre la cifra de trabajadores que se encuentran en cuarentena, a lo que Coello respondió que tienen “casi dos mil quinientos trabajadores” y, como la mitad de ellos estaban aislados, “más de mil personas están en aislamiento domiciliario”. De esta manera, queda desmentido el comunicado emitido por la Dirección del Hospital María Auxiliadora en la que el propio doctor Coello labora.

La siguiente es la transcripción y el audio del extracto de la entrevista que se le hizo y en la que se hace mención a la cifra del personal que se encuentra en aislamiento, información que fue proporcionada de manera espontánea por su director a este Diario. Se debe precisar que inicialmente se buscó una entrevista para recoger la versión oficial ante las denuncias que hicieron algunos médicos sobre las pésimas condiciones en las que se ven obligados a trabajar para enfrentar el coronavirus y posibles contagios.

Junior Miani: ¿Cuál es su opinión respecto al brote de coronavirus que ha ocurrido dentro del hospital entre sus propios residentes y médicos asistentes?

Jorge Coello: En realidad para todo hospital lo más valioso que tiene son sus recursos humanos. Formar recursos humanos en salud cuesta mucho tiempo y mucho dinero al Estado. El problema se generó porque un grupo de los residentes asistió a una reunión social con algunos extranjeros que tenían síntomas aparentemente de coronavirus. Ese acto ha ocasionado que tres de ellos después dieron positivo por coronavirus. Los primeros no tenían mayores síntomas, pero una vez que se diagnosticó a la primera colega, ellos hicieron el aislamiento domiciliario, después salieron dos más positivos que también ha habido aislamiento domiciliario. Obviamente los días en que no salía el resultado ella todavía estaba saliendo, eso ponía en riesgo al resto del personal y a los pacientes, usted entenderá. Por ese motivo es que se quiso hacer el descarte en el resto del personal, pero no teníamos los elementos viales que son escasos. Solo teníamos veinte para todo el hospital y no alcanzaba para todo el personal. Pero igual impusimos que todo el personal de riesgo pueda hacer su aislamiento domiciliario. Eso significa que según la norma todos los mayores de sesenta años dejaron de asistir a su trabajo y también el resto de personal riesgo. Eso significó que perdamos más de la mitad de trabajadores del hospital.

Junior Miani: ¿Más de la mitad?

Jorge Coello: Así es.

Junior Miani: ¿En un periodo de una semana, dos semanas?

Jorge Coello: Así es. Por eso lo grave del problema. La otra alternativa era declarar al hospital en cuarentena, lo cual es más complicado, porque teníamos que cerrar las puertas, nadie entraba ni nadie salía, y eso significaba no atender pacientes, lo cual es bien difícil en nuestra realidad.

[…]

Junior Miani: Y actualmente la mitad del personal está en cuarentena, ¿más o menos a cuántas personas asciende?

Jorge Coello: Nosotros tenemos en total casi 2500 trabajadores.

Junior Miani: ¿O sea más de mil personas están en cuarentena?

Jorge Coello: Más de 1000 personas están en aislamiento domiciliario, efectivamente.

Junior Miani: ¿Y la atención cómo se ha perjudicado, cómo se ha visto perjudicada?

Jorge Coello: De muchas maneras. Hemos tenido que restringir algunos servicios y lamentablemente esto nos obliga a hacer turnos más recargados para nuestro personal. Incluso con guardias de 24 horas. Demasiado sacrificio del personal.

