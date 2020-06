La jefa del Área de Fiscalización, Control y Sanidad de la Municipalidad de Magdalena del Mar, Susel Paredes, reveló este jueves que padeció de coronavirus (COVID-19).

Sin embargo, la funcionaria indicó que ya ha superado de manera exitosa la enfermedad. Detalló que fue diaganosticada hace mes y medio y solo tuvo “síntomas leves”.

VIDEO RECOMENDADO

Salud: Dr. Huerta explica las estadísticas de contagios por COVID-19

“Te voy a confesar una cosa, yo he estado infectada con el COVID-19, recién el lunes me he vuelto a reintegrar a mis labores, he estado trabajado desde mi casa sufriendo porque no podía estar en la calle. Hace un mes y una semana que me dieron el positivo y hemos estado trabajando", afirmó la exgerenta de Fiscalización de La Victoria en diálogo con RPP Noticias.

“Me hice la prueba molecular y yo le agradezco al alcalde Carlomagno Chacón que en el momento preciso nos hizo las pruebas para poder cuidar nuestra salud, sino hubiéramos infectado a más compañeros y a nuestras familias. Sí, ya estoy bien, si uno se cuida bien puede superar la infección. Ya me hice dos pruebas moleculares y puedo decir que he vencido a la infección”, señaló.

En otro momento, Susel Paredes pidió al Gobierno autorizar el funcionamiento de empresarios formales en Gamarra y en el resto de galerías comerciales del país, debido a que los “informales ya están en la calle” y su control es “imposible” en una “cuarentena que en la práctica ya se ha roto”

"Ya se descontroló, volvamos a la formalidad, porque la informalidad ya está en la calle. Es ilógico seguir manteniendo la cuarentena porque en la práctica ya se ha roto”, manifestó.

El Comercio mantendrá con acceso libre todo su contenido informativo esencial sobre el coronavirus.

¿Qué es el COVID-19?

La COVID-19 es la enfermedad infecciosa que fue descubierta en Wuhan (China) en diciembre de 2019, a raíz del brote del virus que empezó a acabar con la vida de gran cantidad de personas.

El Comité Internacional de Taxonomía de Virus designó el nombre de este nuevo coronavirus como SARS-CoV-2.

¿Cuáles son los síntomas del nuevo coronavirus?

Entre los síntomas más comunes del covid-19 están: fiebre, cansancio y tos seca, aunque en algunos pacientes se ha detectado dolor corporal, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta y diarrea. Estos malestares pueden ser leves o presentarse de forma gradual; sin embargo, existen casos en los que la gente se infecta, pero no desarrolla ningún síntoma, precisó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, la entidad dio a conocer que el 80 % de personas que adquieren la enfermedad se recupera sin llevar un tratamiento especial, 1 de cada 6 casos desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar, la gente mayor y quienes padecen afecciones médicas subyacentes (hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes) tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave y que solo el 2 % de los que contrajeron el virus murieron.