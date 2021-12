En un escenario marcado por la mayor transmisión del COVID-19 y la presencia de la variante ómicron en el país –detectada por primera vez el 17 de diciembre– la vacunación será un arma fundamental para proteger a la población y evitar un recrudecimiento de la pandemia.

El proceso avanzó de manera acelerada en la segunda mitad del año, siendo el mes de septiembre el de mayor aplicación, con un promedio de 287 mil dosis diarias. Al cierre de este informe, solo un 24% de la población objetivo (mayores de 12 años) no tenía la segunda dosis y un 14% no había iniciado el proceso, según cifras del Minsa.

Las restricciones a los no vacunados impuestas por el ministerio y el riesgo de contraer la nueva cepa impulsaron las inmunizaciones en diciembre. Según el Repositorio Único Nacional de Información en Salud (Reunis), la cantidad de terceras dosis diarias aplicadas se triplicó al día siguiente de que el Minsa confirmara la presencia de ómicron [ver infografía].

Sin embargo, aún persiste la brecha en la aplicación de la dosis de refuerzo, que será crucial para evitar las complicaciones de la enfermedad especialmente en los adultos mayores (60 años a más). A la fecha, seis de cada 10 personas de este grupo todavía no la ha recibido, siendo la selva, Cajamarca y Puno las más atrasadas.

El analista de datos Rodrigo Parra destaca que ahora la aplicación de las dosis de refuerzo crece más que las primeras o segundas y estima que podría culminar en un lapso de 7 meses.

“La velocidad de la aplicación de la tercera dosis es de 80 mil dosis diarias, comparadas a las 70 mil dosis diarias en promedio de la segunda dosis. Las primeras están en 45 mil por día”, señala.

Los que faltan

Enero será el inicio de la vacunación de menores entre 5 y 11 años, el único grupo aún no convocado. El éxito del proceso será clave para asegurar el retorno a clases en marzo próximo, como lo tiene previsto el Gobierno.

A diferencia de los jóvenes o adultos, la población en este rango es menor (5,2 millones) para los cuales ya se ha confirmado la llegada de un lote de 14 millones de dosis pediátricas.

Parra añade que el tiempo que tomará vacunar a los menores dependerá de la demanda de los padres por llevarlos. “Actualmente son casi 7 mil primeras dosis diarias en menores desde 11 años. Este ritmo cambiaría cuando los menores desde 5 años puedan vacunarse”, dice.

El secretario del Interior del Colegio Médico, Eden Galán-Rodas, se mostró a favor de que la vacunación en menores sea requisito al momento de la matrícula y considera que tendría que ser coordinada entre los sectores de salud y educación.

“El Gobierno ha manifestado que en marzo reabren, pero el Minsa ha anunciado hace unos días que estamos en transmisión comunitaria. Los países que reabrieron las escuelas tienen positividad menor al 3%, hoy estamos en casi 6%. Probablemente volvamos a debatir la necesidad de reabrir las escuelas en las próximas semanas”, señala.

Nueva estrategia

¿Debería decretarse la obligatoriedad de la vacunación? Si bien sería una medida positiva, el vocero del CMP lamenta que actualmente no haya una línea de consenso sobre la importancia de la inmunización. “Tenemos una clase política que no va en sintonía con la salud pública. Vemos que los antivacunas toman calles y plazas, desinforman. Como CMP nuestros proceso son muy lentos, no podemos de inmediato inhabilitar [a quienes se oponen a la vacunación]. La fiscalía no actúa”, detalla.

