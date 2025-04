Un momento de terror vivieron los ciudadanos a bordo de un bus de la línea 201 del corredor rojo cuando dos delincuentes dispararon contra la unidad minutos antes de las seis de la mañana de este viernes. El vehículo había iniciado su ruta en Ate y circulaba por la Av. Prolongación Javier Prado frente al estadio Monumental.

Imágenes de la Municipalidad de Ate mostraron que los criminales, quienes se trasladaban a bordo de una motocicleta, realizaron un seguimiento del bus antes del atentado.

Atentado contra línea 201 del Corredor Rojo en Ate en horas de la mañana, hoy, viernes 25 de abril. Crédito: Municipalidad de Ate

Desde las primeras cuadras de la Av. Prolongación, se ubicaron al costado del vehículo. A la altura de la calle Lolo Fernández, interceptaron al bus e indicaron al chofer que se detuviera, porque querían entregarle un paquete. Javier Ávalos, gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Ate, relató que el conductor hizo caso omiso a los motorizados y siguió avanzando. En consecuencia, los delincuentes dispararon hacia el parabrisas y arrojaron el envoltorio a través de la ventana del piloto .

Afortunadamente, no se registraron heridos ni muertos tras el ataque. El chofer detuvo el vehículo en el óvalo Huarochirí. “Me han puesto una carta en un papel y se han fugado en una moto negra. Todos los pasajeros están asustados”, narró el conductor en un video, donde se observa a los ciudadanos atemorizados; además, aseguró que los sujetos a bordo de la moto eran extranjeros.

Personal de serenazgo de la Municipalidad de Ate y un equipo de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) de la Policía Nacional (PNP) llegaron al lugar para indagar si el objeto lanzado por los criminales contenía un explosivo. No obstante, se trataba de un mensaje escrito a mano.

Bus atacado, que pertenece a la ruta 201. Fotos: Britanie Arroyo /@photo.gec

Impacto de la bala en el parabrisas. Foto: Britanie Arroyo/ @photo.gec

El bus del corredor rojo y el conductor fueron trasladados a la sede de la Depincri Ate-Santa Anita. “Las imágenes de la central de seguridad de Ate y La Molina han sido puestas a disposición de la investigación de la Policía”, expresó Ávalos. Asimismo, Víctor Zanabria, comandante general de la PNP, indicó que la División de Investigación de Homicidios tendrá a su cargo determinar las motivaciones detrás del caso.

Este es el primer ataque a un bus de los corredores del sistema integrado de transporte formal, que administra la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). Además, el atentado ocurre en pleno estado de emergencia en Lima y Callao, prorrogado por 30 días el 17 de abril.

¿Qué contenía la carta que arrojaron los delincuentes?

El paquete que lanzaron los delincuentes contenía un extenso mensaje. “Este comunicado es para la población delictiva del Perú que se están [sic] dedicando a arrebatarle la vida a choferes, comerciantes y pequeños emprendedores en el país Perú. De parte del D.E.S. A01 tenemos rato [sic] advirtiéndole que paren con los homicidios, ya que no estamos de acuerdo. Entonces, vamos a empezar a actuar nosotros sin ningún tipo de código, asesinando a hijo, mamá, papá y abuelo. No vamos a respetar tampoco a nadie. O paran los homicidios o vamos a dar con sus familiares”, se lee.

Mensaje en el interior del paquete arrojado al interior del corredor rojo.

“Y también para esa banda organizada que tiene territorio tomado y no lo dan a respetar, o se dan a respetar, o me les meto y les quito sus finanzas”, finalizaba el comunicado.

De acuerdo con las primeras investigaciones de la PNP, el mensaje pertenecería a una banda criminal que pretende amenazar a otro grupo delictivo. En consecuencia, el atentado habría sido utilizado como medio de comunicación.

Corredor rojo condena amenaza

A través de un comunicado, el corredor rojo condenó el ataque a su bus, que considera como una amenaza para sus trabajadores y los más de 180.000 pasajeros diarios. “Alertamos que estos actos de violencia y extorsión ya no solo se dirigen contra empresas privadas, sino que han escalado a afectar directamente a las concesiones estatales, comprometiendo la operación de servicios públicos esenciales otorgados por el propio Estado”, advirtió.

Así también, informó que personal de la PNP estará presente en los patios de operaciones del servicio y el interior de los buses para salvaguardar la integridad de los usuarios y trabajadores.

El reciente atentado ocurrió cerca de Ceres en Ate, precisamente donde comienza la ruta del corredor rojo y también un punto donde miles de minivanes informales operan sin regulación. Estas unidades, controladas por redes de extorsionadores, se benefician de la protección mediante el pago de cupos, una práctica que genera tensión en el sector del transporte en Lima.

Cabe recordar que la campaña #Notepases de El Comercio reveló el año pasado la infiltración de una red de colectivos informales en los sistemas de transporte integrado, cuyo objetivo era boicotear las operaciones de las compañías legítimas y desestabilizar su servicio. Este grupo se introdujo en las planillas, empleando tácticas para favorecer su propio servicio ilegal.

Por su parte, Gerardo Hermoza, representante del corredor morado, declaró a El Comercio que trabajadores del servicio no han recibido amenazas extorsivas. No obstante, aseveró que “los buses de los corredores no deben servir como pizarra de los delincuentes”.

ATU y el Ministerio del Interior se pronuncian

A través de un comunicado, el Ministerio del Interior informó que la PNP dispuso la búsqueda y captura inmediata de los responsables del ataque contra el bus del corredor rojo.

“Se activó el Plan Cerco y el despliegue de unidades especializadas de investigación criminal para esclarecer los hechos y dar con el paradero de los implicados, a fin de ponerlos tras las rejas”, expresó la institución.

La ATU informó que están coordinando con el concesionario del corredor rojo las acciones para atender el caso. Además, destacó que colaborarán con la PNP en la investigación del ataque y brindarán asistencia legal a la empresa involucrada.

#COMUNICADO | En relación al hecho registrado en el distrito de Ate con un bus del Corredor Rojo, la ATU informa a los ciudadanos lo siguiente. pic.twitter.com/ADVxCZQYYb — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) April 25, 2025

Por otro lado, David Hernández, presidente de la ATU, declaró que ya inició la convocatoria para la adquisición de 16 mil cámaras de videovigilancia, las cuales serán instaladas en 8 mil vehículos de transporte público con el objetivo de reforzar la seguridad de los usuarios y operadores del servicio.