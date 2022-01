El nuevo presidente de la Federación Médica Peruana, el neumólogo Danilo Salazar Oré, explicó este lunes 3 de enero las limitaciones de nuestro sistema de salud frente al incremento de infecciones de COVID-19.

“Definitivamente no han crecido más los hospitales y el personal de salud no sale de la noche a la mañana, los especialistas salen cada cuatro o cinco años, eso no es tan fácil”, señaló en RPP.

Según detalló, desde que empezó la pandemia se ha incrementado en 1.800 los especialistas médicos, y en 1.000 las enfermeras especialistas.

Indicó que esta cifra podría ser suficiente para atender a los pacientes con COVID-19, pero si la ola comienza a crecer, “vamos a pasar lo mismo que en la primera y segunda ola, es decir, habrá déficit de médicos especialistas”.

VIDEO RECOMENDADO

Mira cuál es la situación actual de las playas de Lima y Callao luego de las restricciones impuestas por Gobierno, que prohíben el ingreso y uso de estos espacios a nivel nacional.





Incluso, dijo, muchos de ellos se pueden enfermar porque, como ya se sabe, la nueva variante ómicron infecta a las personas por más que estén vacunadas o hayan tenido una infección anterior.

Por esta razón exhortó a la población a vacunarse porque “la mejor arma” será siempre la prevención.

REVISA AQUÍ | No se supo nada de tres hermanos y cuando los hallaron la autopsia reveló que murieron por coronavirus

Sobre medidas restrictivas

En otro momento Danilo Salazar Oré señaló que no estaba de acuerdo con el cierre de playas y piscinas si es que se mantienen los aforos adecuados. “Ya sabemos que el virus no vive en agua de mar, se va a desactivar, también sabemos que no está en el agua con cloro, como las piscinas. Sí puede estar en los ríos y lagunas de agua dulce, pero no en sitios tratados”, comentó.

En el caso de los colegios también expresó su desacuerdo en restringir la permanencia de los escolares a cuatro horas diarias, como ha dispuesto el Ministerio de Educación. Según opinó, podrían ser de 6 y 8 horas en el caso de centros educativos con espacios amplios.

“No solo es distanciamiento, si decimos lávense las manos y los colegios no tienen agua, también estamos mal. La evaluación tiene que ser en cada colegio”, señaló.

Finalmente, el médico indicó que urge mejorar el primer nivel de atención en centros de salud, sobre todo en dotación de oxígeno, para poder atender al 80% de pacientes COVID-19, que son leves. Esto a fin de no saturar los grandes hospitales.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Testimonio de policías en balacera: : "Tenemos miedo de actuar, si disparo me encarcelan" https://www.americatv.com.pe/