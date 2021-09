Se amplió la vacunación contra el COVID-19 para las embarazadas. A partir de ahora podrán inmunizarse mujeres que tienen más de 12 semanas de edad gestacional. Así lo informó Gabriela Jiménez, Directora Ejecutiva de la Dirección de Inmunizaciones de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Ministerio de Salud (Minsa).

“Hasta estos días solo se podía inmunizar a embarazadas a partir de 28 semanas. Sin embargo, se hizo una revisión sobre el tema y se estableció que no existe efecto adverso. Cabe precisar que en Perú hemos estado vacunando a las gestantes con una edad gestacional mayor de 28 semanas. No obstante, las autoridades sanitarias del mundo y las ginecos-obstetras del país han hecho todas las revisiones, las consultas, y procede poder vacunar a todas las gestantes con más de 12 semanas de gestación. No hay ninguna posibilidad de tener algún efecto adverso”, declaró Jiménez en RPP.

VIDEO RECOMENDADO

Gamma y Lambda serían las variantes predominantes hasta el momento en nuestro país, pero la variante Delta está en vigilancia pese a que no tiene cifras similares a las primeras mencionadas. Nos encontramos en la etapa más baja de contagios, pero esto no debe tranquilizarnos, señalan los especialistas. (Fuente: Latina TV)

El proceso de vacunación de mujeres gestantes peruanas y extranjeras residentes en el país comenzó el pasado 12 de junio, donde miles de gestantes, mayores de 18 años y con 28 semanas en adelante, acudieron a los centros de vacunación de todo el país.

La gestante deberá presentar su carnet de atención prenatal, sea del Minsa, Essalud o de un establecimiento del sector privado. Si la gestante no cuenta con carnet de atención prenatal, deberá solicitarlo en un establecimiento de salud público o privado. Además del carnet de atención prenatal, la gestante debe llevar su DNI y estar usando doble mascarilla.

Para que la gestante y su bebe estés protegidos, es muy importante completar el proceso de vacunación y recibir la segunda dosis contra el COVID-19. La gestante debe regresar luego de 21 días al mismo centro donde recibió la primera dosis. Solo así, la protección contra la enfermedad estará completa.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Vocero del Ministerio de Educación indicó que hay 17 colegios en la capital que están preparando sus planes de retorno gradual y voluntario. Entérate de todos los detalles en el siguiente video.

TE PUEDE INTERESAR