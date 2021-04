En la víspera del domingo de inmovilización social en Lima y Callao, así como otras regiones del nivel de alerta “extrema”, largas colas se reportan en los exteriores del centro comercial Jockey Plaza, en Surco, donde un gran número de personas ha llegado a realizar compras de último momento.

En las imágenes difundidas por Canal N, se una gran cantidad de personas, entre jóvenes, adultos mayores e incluso niños que están acompañados de sus padres a la espera de poder ingresar al centro comercial.

“Voy al centro bancario, pero me topo con esta circunstancia de hacer cola tanto tiempo. Ya llevo media hora y no avanzamos. No hay distanciamiento”, indicó una de las personas que esperaba en la fila.

Largas colas se registran en exterior del C.C Jockey Plaza a víspera del domingo de inmovilización social | VIDEO

Recordemos que el aforo en tiendas en general, centros comerciales, galerías, conglomerados y tiendas por departamento es del 20% en regiones de nivel de alerta “extremo”, como es el caso de Lima y Callao. Por ello, las personas que deseaban ingresar al Jockey Plaza tuvieron que hacer su cola para cumplir con esta medida establecida por el Gobierno.

Además, al cierre del en vivo, trabajadores del centro comercial indicaron que el Jockey Plaza cerraría sus puertas a las 6 p.m., pues este tipo de establecimientos deben cerrar tres horas antes del toque de queda. En Lima y Callao este va de 9 p.m. a 4 a.m.

Lima y Callao regresan a riesgo extremo

Desde el lunes 19 de abril hasta el 9 de mayo, las regiones de Lima y Callao, entre otras, volvieron a ser catalogadas como de “riesgo extremo”. Entre las disposiciones más importantes está la inmovilización social obligatoria durante los días domingo 25 de abril, 2 y 9 de mayo. Sin embargo, este día sí estará permitido desplazarse a locales de vacunación.

Conforme a los criterios de Saber más