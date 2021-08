Conforme a los criterios de Saber más

Los regidores metropolitanos Víctor Aguilar y Carlo Ángeles presentaron a la Municipalidad de Lima un proyecto de ordenanza que dispone la presentación del carnet de vacunación contra el COVID-19 para ingresar a los establecimientos privados. Con ello, se busca restringir el acceso de las personas que no se han vacunado pese a que, según el cronograma de vacunación del Ministerio de Salud (Minsa), ya debieran estarlo.

Según la propuesta, se exigiría el carnet en casinos, tragamonedas, restaurantes, estadios, cines, bares, discotecas, gimnasios y otros establecimientos que “determine el alcalde metropolitano mediante decreto de alcaldía”. También se propone que los administradores de los locales registren a las personas vacunadas que ingresen a los establecimientos.

Aguilar explicó que su iniciativa intenta apoyar el proceso de vacunación y así disminuir el impacto de una posible tercera ola. En diálogo con este Diario, dijo que no colisiona con el derecho que tienen las personas de elegir si se vacunan o no. “Las personas son libres de decidir sobre su cuerpo, si ellas quieren no vacunarse, están en su derecho, pero también tienen derecho a convivir en espacios más seguros quienes sí se vacunan”, indicó.

Subrayó que con la iniciativa no se busca restringir el acceso a espacios y locales públicos como plazas y hospitales, ni privados como las clínicas, sino que está enfocado en establecimientos de entretenimiento. “¿Quieres divertirte? Estoy de acuerdo, pero, por favor, ayúdamos vacunándote, y si no te toca, hazlo cuando te toque, para ayudar a avanzar cuanto antes con la inmunizacon de la mayor parte de nuestra población”, expresó.

Presentamos oficialmente proyecto de ordenanza para no permitir el ingreso a establecimientos de entretenimiento a quienes se nieguen a vacunarse teniendo la opción de hacerlo por su edad, de acuerdo al cronograma de vacunación. @Carlo_Angelesm me acompaña en esta iniciativa. 🧵 pic.twitter.com/TBQNYuMJCG — Víctor Aguilar (@_AguilarVictor) August 6, 2021

Para el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, la propuesta es discriminatoria, pues la vacuna es universal y gratuita pero también voluntaria. Agregó que a veces muchas personas no se vacunan, por ejemplo, por sus creencias religiosas y no podrían ingresar a un restaurante. “Una razón todavía más profunda es que cualquier limitación a la libertad de las personas que se imponga por una situación de emergencia sanitaria tiene que ser dictada por el gobierno nacional, no por el gobierno local”, sostuvo.

El alcalde Jorge Muñoz indicó que el proyecto de ordenanza pasará por la comisión de asuntos legales para su discusión. "De la discusión sale la luz, y tienen que ser propuestas que nazcan del propio seno de la comisión de asuntos legales de regidores", expresó. (Foto: archivo GEC)

El presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú, Álvaro Paz de Barra, también se mostró en desacuerdo con la iniciativa porque la vacuna es optativa.

Además, indicó que “la ley dice que no hay discriminación para el acceso a una entidad privada o un espacio privado”, y agregó que una ordenanza municipal no puede estar por encima de la ley, por lo que este es un tema que le compete al Congreso.

No obstante ello, calificó la iniciativa como “loable porque abre el debate”.

El alcalde Paz de la Barra señaló que este miércoles se debate en el concejo de La Molina su propuesta de ordenanza con la que se busca premiar a los que se vacunan. Dijo también que tocará este tema en la próxima reunión de la Comisión de Alto Nivel de Lucha contra la Pandemia, que está adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros. La reunión debe ser esta semana, indicó. (Foto: GEC)

El también alcalde La Molina dijo que impulsa un proyecto de ordenanza en su distrito, pero no para restringir ni sancionar, sino para otorgar beneficios tributarios a aquellos vecinos que se han vacunado.

En una primera etapa, detalló, los beneficios serán para las personas naturales y sociedades conyugales, luego para los empresarios cuyos trabajadores han sido vacunados.

El proyecto de ordenanza se debatirá este miércoles.

—Puntos de vista—

El exministro de Salud Víctor Zamora manifestó estar de acuerdo con el “espíritu de la propuesta”, salvo en el punto en que se les pide a los administradores llevar el control de las personas que ingresan. En su opinión, así como ahora se les pide usar doble mascarilla a las personas para ingresar a los establecimientos, de igual modo se les debe pedir el carnet de vacunación.

Indicó que luego de la cuarentena total (primera etapa) y la focalizada (segunda), ahora se ha pasado a las restricciones de movilidad individual (tercera) en el mundo.

De cuarentenas totales pasamos a restricciones focalizadas (por territorio, actividad económica, horario, edad) y, ahora, a restricciones individuales q toman en cuenta tu vacunación #COVID19..."sin vacuna, no entras" (pasaporte de vacunas). https://t.co/CeF2J2hbEg — Victor Zamora Mesía (@victorzamora) August 5, 2021

“Una medida eficaz para detener la mortalidad y la enfermedad grave de la epidemia, es la vacuna. Se te ofrece gratuitamente, se te habilita un establecimiento para que te vacunes y decides no vacunarte, pones en peligro a los demás por dos razones: porque la vacuna no previene el contagio y pones en peligro a los demás, y porque si decides no vacunarte, te pones grave, vas a ocupar una cama que otro necesita, no necesariamente de COVID-19, sino de un infarto de miocardio o de un accidente de tránsito”, explicó.

Sostuvo que esta propuesta no colisiona con el derecho individual que tienen las personas de decidir si se vacunan o no, pues tienen libertad para decidir, solo que si no se inmunizan, no podrán ingresar a determinados espacios. Es igual, dijo, al impedimento de manejar sin cinturón de seguridad o hacerlo en estado de ebriedad, no se puede hacer porque está prohibido en protección de los demás.

El exministro de Salud Víctor Zamora señaló que, incluso, mejor que el carnet físico es el virtual y que las personas lo pueden presentar en sus teléfonos celulares descargándolo de la web Pongo el Hombro. Otra opción, agregó, es presentar el código QR, que también se encuentra en el mismo portal y que, vía un lector de este código, los locales pueden verificar la información. El que sea más práctico, subrayó. (Foto: GEC)

Según el constitucionalista Alejandro Rospigliosi, la libertad de tránsito y la integridad física para decidir si alguien se pone la vacuna son derechos constitucionales, pero no son absolutos. Por la pandemia se requiere una respuesta excepcional del Estado, dijo, y consideró que le correspondería al Congreso normar este tipo de restricciones y no a una municipalidad.

“La ley es a nivel nacional y si está permitida en la Constitución que puede restringir un derecho fundamental”, argumentó.

“La ordenanza solo sería solo para Lima [...] entraría la distinción: yo no me vacuné, estoy en Arequipa y puedo entrar a donde me da la gana, y tú, en Lima, no te has vacunado y no puedes entrar, una diferenciación innecesaria. Creo que debería ser a nivel nacional para todos”, agregó.

Indicó que la eventual ley debía otorgar un plazo prudencial para su aplicación porque, por ejemplo, no hay uniformidad en los grupos etarios a los que les corresponde vacunarse en la actualidad. En Lima, por ejemplo, ya se pueden inmunizar los adultos mayores de 38 años para adelante, mientras que en Tacna los de 22 años.

