Tras surgir la polémica posibilidad de eliminar el uso obligatorio de mascarillas por COVID-19 en el Perú, el cuestionado ministro de Salud, Hernán Condori, se pronunció al respecto y advirtió las contras que provocaría la erradicación de esta medida en medio de una tercera ola de coronavirus.

Condori fue consultado sobre el tema y se le indicó lo anunciado en el país de Colombia, donde los municipios con más del 70% de vacunación con doble dosis podrán levantar el uso obligatorio del tapabocas en espacios abiertos.

“A nivel mundial y países latinoamericanos están prácticamente con el aforo al 100% e incluso vi en Bogotá que anunciaron el no uso obligatorio de tapabocas. El detalle está en que eso hizo (levantar el uso de mascarillas) España y ahí comenzó a aparecer la cuarta y quinta ola. Debemos tener mucho cuidado”, indicó Condori.

Sobre aforos

De lado, Condori adelantó que el tema del aforo al 100% en el Perú -medida que será evaluada por el Ejecutivo mañana viernes 25 de febrero- no significa que la persona estará sin vacunarse y sin mascarilla.

“Papito, mamita que me escuchas, el decir aforo al 100 % no significa que esté sin vacunar o estar sin mascarilla. El Minsa recomienda las tres dosis y otras 4 cosas fundamentales (lavado de manos, tapabocas, etc.). Esto para prevenir”, acotó.

El titular del Minsa también advirtió que cuando él pasa por varios lugares o centros comerciales, visualiza a gente aglomerada y sin mascarillas.

