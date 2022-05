Caminar sin mascarilla en Lima parecía una experiencia peligrosa dos años atrás, con un país completamente confinado y con cifras muy altas de infecciones y fallecimientos por COVID-19. Pero desde ayer, la población de Lima Metropolitana, Lima Provincias, Callao, Ica y Áncash puede decidir si usa o no este producto al aire libre.

Puntos de vista

En el Centro de Lima, en la plaza Dos de Mayo, diferentes sindicatos se reunieron para alzar sus reclamos por un sueldo digno y beneficios laborales. Casi una decena de estos desfilaba por Colmena con dirección a la plaza San Martín, al ritmo de los bombos y platillos. La gran mayoría usaba mascarillas y respetaba el distanciamiento social.

En Miraflores, la situación no fue tan diferente. Si bien se podía observar a varias personas sin nada que les cubriera el rostro, su número no era tan significativo. La ciudadanía sigue siendo precavida. No obstante, los turistas extranjeros parecían los más cómodos con la nueva normativa.

Jorge, un ciudadano mexicano que caminaba por el parque Kennedy, declaró a El Comercio que le parecía absurdo tener que volar hasta el Perú con doble mascarilla y utilizarla en espacios públicos, pues en Estados Unidos, de donde venía, el uso ya no era obligatorio.

Para Percy Mayta-Tristán, director de investigación de la Universidad Científica del Sur, el Perú se ha demorado en el levantamiento del uso obligatorio de mascarillas en espacios abiertos debido a los recurrentes cambios de gestiones, que afectaron el avance de la vacunación. “Ya no hubo un liderazgo en el manejo de la pandemia”, declaró.

Si bien el uso facultativo de las mascarillas podría parecer un alivio para muchos, no lo es para personas como Santiago, un estudiante que recorría Miraflores. Él no piensa dejar de usarlas en público hasta julio, con la esperanza de contar ya con la cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19 y estar mucho más protegido, pues vive con personas vulnerables y teme afectar la salud de ellas.