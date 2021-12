Conforme a los criterios de Saber más

Nils Castro fue voluntario de los ensayos clínicos de Sinopharm a cargo de Universidad Cayetano Heredia. Le inocularon dos dosis con la cepa de Wuhan, pero luego de que se comprobara que más efectivo eran las de la cepa de Beijing, le inmunizaron con dos de estas vacunas. Todo marchaba bien.

Sin embargo, el problema ha surgido ahora. Las vacunas de Nils no figuran en el sistema del Ministerio de Salud (Minsa), por lo que no puede acceder a su certificado de vacunación con esta información y, en consecuencia, afronta dificultades para ingresar a los locales cerrados y usar el transporte interprovincial, dado que la presentación de este documento es obligatorio en estos recintos y servicios, según disposiciones del Gobierno por el COVID-19.

Lo que más bien aparece en el sistema del Minsa, denuncia Nils, es el registro de una vacuna Pfizer, inoculación que él niega haberla recibido.

Nils ha tratado de solucionar esta situación, tanto a nivel de la Cayetano y del Minsa, sin éxito. Lo que le han dicho desde la Cayetano, cuenta, es que el sistema no les permite registrar sus vacunas porque ahí aparece que ha recibido una dosis de Pfizer, y desde el Minsa no le dan una explicación a qué se debe esto. Dice que, por el teléfono, le orientaron que debía enviar un correo (copiacarnetvacunación@dirislimanorte.gob.pe) siguiendo las pautas que ahí se mencionan; lo ha hecho, pero hasta ahora no obtiene respuesta.

“Es un problema doble. Los de la vacuna (la Cayetano) dicen que ellos no pueden hacer nada porque es un problema del Minsa, y los del Minsa no me dan ninguna forma para solucionar el tema. Me mandaron un correo, yo mandé el correo (con la información que me pedían), y nunca me han respondido nada”, criticó.

El que figure en el sistema una vacuna que no recibió, denuncia Nils, estaría probando que alguien se hurtó esa vacuna y la registró a su nombre.

“Nosotros hemos tratado de ser voluntarios para que las cosas puedan acelerarse, pero nos dejan de lado. En vez de darnos las facilidades para que esto (nuestras vacunas) sea ya reconocido, (nos dicen:) ya, arréglensela como puedan”.

Desde el Minsa, informaron que en su registro solo están las vacunas colocadas por este ministerio, Essalud, sanidades y Sisol.

Indicaron que las vacunas de los ensayos clínicos son como las vacunas del extranjero. No aparecen en el sistema, sin embargo, el carnet que les dieron sí es válido.

También mencionaron un comunicado de la Cayetano en el que se brinda un correo electrónico para que los voluntartios hagan los trámites para figurar en el padrón del Minsa.

En efecto. este es el comunicado de la Cayetano:

Nils señala que ya realizó este trámite. Sin embargo, “cuando (los de la Cayetano) enviaron la documentación, supuestamemnte todo estaba en regla, pero después se dieron con la sorpresa de que figura la vacuna de Pfizer, por ahí vienen todos los problemas”, señaló.

“Los del Minsa dicen que tienen que regularizarlo los de Cayetano, y los de Cayetano dicen que no, que ellos tienen todo en orden, pero los del Minsa... el sistema no les deja actualizar porque figuro como si tuviera una vacuna que no tengo (Pfizer)”, agregó.

Al respecto, desde Minsa informaron que si una persona encuentra que hay un mal registro de sus dosis en el carnet de vacunación, debe pedir su rectificación enviando un correo a soporte_aplicativos@minsa.gob.pe y debe adjuntar una imagen de su carnet y otra de ambos lados de su DNI.

Este es el documento en el que se registró las dos primeras dosis (cepa Wuhan) que le colocaron a Nils.

Este es el documento en el que se registró las dos siguientes dosis (cepa Beijing) que le colocaron a Nils.

Este es el certificado que aparece en sistema del Minsa. Allí figura que a Nils le colocaron una vacuna Pfizer, pero él niega esto.

