El pasado 6 de abril, un hombre fue detenido tras ingresar al baño de mujeres para grabar a menores de edad en el restaurante de comida rápida McDonald’s, ubicado en el Jirón de la Unión. Dos mujeres dieron la alerta; sin embargo, afirman que los efectivos que acudieron al lugar no supieron manejar la situación. Este es uno de los tantos casos que reflejan la constante inseguridad a la que están expuestos los más pequeños. Ante ello, El Comercio conversó con distintos especialistas para conocer cómo actuar frente a este tipo de situaciones.

De acuerdo con los testimonios, la Policía no llegó al lugar en un primer momento, por lo que la situación fue atendida por serenos de la Municipalidad Metropolitana de Lima. La niña se encontraba visiblemente afectada por lo ocurrido, y las mujeres que estaban cerca del baño también se mostraban consternadas, al punto de no poder hablar. Finalmente, los agentes policiales llegaron y detuvieron al sujeto, aunque los testigos expresaron su preocupación, ya que temen que, sin una declaración formal o una denuncia, el hombre pueda quedar en libertad próximamente.

El año pasado ocurrió una situación similar. La ciudadana Joselyn Nery y su familia vivieron un grave incidente en una pollería Norky’s, ubicada también en el Jirón de la Unión, en el centro de Lima. Nery decidió hacer pública su experiencia con el objetivo de denunciar la falta de seguridad en el establecimiento y exigir justicia por lo sucedido a su sobrino, un menor de edad.

Según contó, su familia había visitado la Catedral de Lima y luego se dirigió al restaurante para cenar. Tras la comida, su sobrino pidió ir al baño y, después, subió al área de juegos infantiles, ubicada en la parte trasera del local, cerca de los servicios higiénicos. Mientras Joselyn se preparaba para retirarse, comenzó a escuchar los gritos de otros comensales que alertaban que un joven se encontraba dentro del área de juegos tocando y besando a los niños.

Desesperada, Nery buscó a su sobrino, quien le contó que un hombre de 19 años lo había tocado de manera inapropiada. El presunto agresor, según la denuncia de la mujer, se encontraba en el área de juegos sin ningún tipo de supervisión. Joselyn pidió ayuda al personal del restaurante, pero no recibió apoyo inmediato. Aunque informó lo ocurrido al administrador, este minimizó la situación y le indicó que la seguridad de los niños fuera del área de juegos era responsabilidad de los padres.

La denunciante asegura que el personal del restaurante dejó ir al joven acusado sin tomar ninguna medida. En lugar de asumir su responsabilidad, la franquicia Norky’s emitió una versión que Nery considera falsa, en la que afirman haber actuado para resolver el incidente. Además, señaló que, al intentar comunicarse nuevamente con ellos, fue bloqueada en sus redes sociales.

¿Qué hacer? Paso a paso

En una entrevista con El Comercio, el abogado experto en derecho penal y derechos humanos, Aaron Alemán, explicó que, respecto al caso del hombre que filmó a una menor en un baño, cualquier persona que presencie un intento de abuso o acoso puede alertar sobre el delito llamando a las autoridades para que se proceda con la detención. “Luego de ello, le corresponde al Ministerio Público iniciar una investigación bajo el delito de pornografía infantil, así como posesión, promoción y difusión de contenido con carácter sexual en el que estén involucrados menores de edad”, señaló.

Indicó que dicha investigación podría derivar en una sanción de hasta 15 años de pena privativa de libertad. “Además, se debería aplicar una inhabilitación para que esta persona no pueda desempeñar trabajos que impliquen la atención o el cuidado de niños y niñas, ya que representa un riesgo latente”, agregó.

Dos casos recientes ocurridos en locales de McDonald’s y Norky’s, en el Jirón de la Unión, revelan serias fallas en la protección de niñas y niños en espacios públicos. Foto: Andina.

“El ciudadano que ve a alguien cometiendo un delito tiene la posibilidad de realizar una detención en flagrancia y luego entregar al agresor a las autoridades. Lo ideal es que la intervención la hagan los funcionarios competentes, pero si hay una demora injustificada, los efectivos pueden ser denunciados por omisión o retardo injustificado en el cumplimiento de sus funciones”, precisó.

Alemán también aclaró que no solo el menor o su madre pueden presentar la denuncia, sino también los testigos del hecho. “Esto es así porque no se trata de un interés particular, sino de proteger a otros menores de una posible agresión. En el caso de los tocamientos indebidos ocurridos en Norky’s, la empresa podría tener responsabilidad si se demuestra que tenía conocimiento previo de actos similares dentro de sus instalaciones por parte de este sujeto, y aún así no tomó medidas preventivas”, advirtió.

“Estos locales deben contar con cámaras de videovigilancia y capacitar adecuadamente a su personal. Es necesario implementar protocolos de seguridad, porque si no lo hacen, la propia empresa se verá afectada, no solo por el pago de indemnizaciones a la víctima, sino también por la pérdida de prestigio que conlleva este tipo de hechos”, concluyó.

El Comercio conversó con especialistas en derecho penal y derechos humanos para conocer cómo actuar ante estas situaciones y qué responsabilidades tienen las empresas, la ciudadanía y las autoridades. Foto: Andina.

El abogado penalista Iván Torres explicó que, en el caso de Norky’s, se estaría incurriendo en el delito de tocamientos indebidos en agravio de un menor, tipificado en el artículo 176-A del Código Penal. En el caso ocurrido en McDonald’s, se configuraría el delito de acoso sexual a menores de 14 años, tipificado en el artículo 176-D, así como el delito de pornografía infantil, cuya pena no es menor de 10 años de prisión.

“En estos casos, el personal del establecimiento debe llamar a la Policía. Además, puede darse lugar al arresto ciudadano; es decir, los mismos consumidores pueden hacer uso del artículo 260 del Código Procesal Penal, que permite detener al infractor si las autoridades no llegan a tiempo, para luego entregarlo a los efectivos policiales”, indicó.

“Si la Policía no acude, puede ser denunciada ante la Inspectoría por omisión de funciones, lo que podría conllevar incluso a la expulsión del agente, dependiendo de la gravedad del caso. Las empresas tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad de sus consumidores y deben contar con protocolos de protección para menores. Si no toman medidas, podrían ser consideradas terceros civilmente responsables por los daños y perjuicios sufridos dentro de sus establecimientos, y estar obligadas a otorgar una indemnización económica”, agregó.

Estos son algunos de los tantos casos que reflejan la constante inseguridad a la que están expuestos los más pequeños. Foto: Andina.

Torres resaltó que, incluso si la familia de la víctima no presenta una denuncia, la Policía y el Ministerio Público pueden iniciar una investigación de oficio si existen testigos del hecho. En ese sentido, enfatizó que los testimonios son fundamentales, ya que permiten corroborar la información y obtener un panorama más claro de lo ocurrido.

Canales de atención

