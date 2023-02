El Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE) informó esta tarde que los seis implicados en el asesinato de Israel San Román Doroteo y su familia, en el distrito de San Miguel, serán recluidos en el penal Ancón I.

Se trata de Miguel Estrada Tufiño, José Presiado Alegría, José Solari Pozu, Carlos Tello Iturrino, Fabricio Vera Díaz y Victor Viera Reyes.

“Los procesados Miguel Estrada Tufiño, José Presiado Alegría, José Solari Pozu, Carlos Tello Iturrino, Fabricio Vera Díaz y Victor Viera Reyes, han sido clasificados al penal Ancón I, conforme a los procedimientos establecidos por el INPE”, detalló en Twitter.

Crimen en San Miguel

El 6 de febrero, Israel San Román Doroteo y su familia murieron acribilladas por sicarios, en una calle aledaña al Centro Comercial Plaza San Miguel. Las víctimas iban a bordo de un vehículo que recibió hasta 30 impactos.

Según testigos, las víctimas se desplazaban en un vehículo color blanco por la avenida Riva Agüero, pocos metros antes de llegar al cruce con la avenida La Marina.

“Desde el día uno de lo ocurrido no tengo protección de ninguna institución, temo por mi vida, por la vida de mi tía, que es la única pariente que me queda, que me protege, que me ayuda porque estoy recibiendo amenazas de muerte, no solo yo, sino también ella”, señaló el hijo de ‘La Tota’, tras sobrevivir al ataque.

