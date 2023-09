Ayer, ECData publicó una cifra reveladora: casi la mitad de postas y centros médicos no cuenta con profesional de la salud. Estos establecimientos pertenecen al primer nivel de atención y, según la OMS, en condiciones óptimas deberían resolver el 80% de los problemas de salud del país.

El primer nivel se encuentra dividido en cuatro subniveles: I-1, I-2, I-3 e I-4. El primero, que concentra el 53% de los establecimientos, no está obligado por ley a contar con un médico, a pesar de que entre sus principales servicios se encuentran aquellos dedicados a la salud familiar y comunitaria, la atención con medicamentos y de parto inminente, nutrición integral, prevención del cáncer, entre otros. Los otros subniveles deberían tener al menos un médico.

El Comercio visitó seis establecimientos de primer nivel de atención en Lima Sur el viernes 21 para verificar si cuentan con las especialidades, profesionales y servicios requeridos.

Sin médicos

Luis Ninapaytán fue operado de una hernia hace siete años. Actualmente, sufre de la vesícula y cálculos renales. Luego de almorzar, acudió minutos antes del mediodía a la posta Santa Rosa De Belén en Villa María del Triunfo (VMT), porque sentía un dolor en el abdomen.

Sin embargo, una hoja pegada en la puerta del establecimiento informaba que no había atención de medicina general . El personal de la posta indicó a El Comercio que la doctora encargada “había salido a una comisión de servicios”.

Posta santa rosa Cartel anuncia que no hay atención de medicina general, porque el doctor estaba ausente | FOTOS: Alessandro Currarino 1 / 2 Paciente Santa Rosa de Belén Luis Ninapaytán no pudo atenderse del dolor en el abdomen que lo aquejaba | Foto: Alessandro Currarino 2 / 2

Previamente, a las 10 a.m., una señora acudió con su hijo a la posta 6 de julio en San Juan de Miraflores (SJM) para que este reciba su Control de Crecimiento y Desarrollo (CRED). No obstante, el pequeño no fue atendido . Una enfermera del puesto de salud le informó que “la licenciada había salido a una capacitación”, por lo que la cita debía reprogramarse para el martes.

Tampoco hubo atención de medicina general en la posta César Vallejo en VMT, porque no asistió el doctor que trabaja en el centro de salud. Este Diario acudió al establecimiento a las 11:30 a.m. Una enfermera declaró que las dos obstetras tampoco se encontraban en el establecimiento. “La licenciada Olga está de vacaciones y la licenciada Zaira ha salido para una capacitación”, explicó.

"Hoy 22 no hay atención de medecina". Así se anunció en la posta César Vallejo de VMT que no había atención en medicina general, ni en obstetricia. Foto: Alessandra Currarino / ALESSANDRO CURRARINO

Carencia de medicamentos y cobros indebidos

Además de la falta de médicos, se registraron escasez de medicinas y cobros injustificados en tres centros médicos.

Pese a que está afiliada al Seguro Integral de Salud (SIS), Claudia Huillca denunció a El Comercio que el jueves 21 la farmacia del Centro materno infantil Ollantay (SJM) le cobró S/. 3.40 por un diclofenaco, una jeringa y la aplicación de una inyección.

“Siempre vengo aquí a atenderme y es la primera vez que me piden que pague la receta. Les dije que tengo el SIS. Esa plata me hubiera servido para mi pasaje”, declaró Huillca a El Comercio.

Foto: José Cayetano

Asimismo, una ciudadana declaró que solo recibe medicamentos genéricos de la farmacia del establecimiento. “Si el doctor me receta otros medicamentos, tengo que comprarlos en las boticas que están afuera”, sostuvo.

Este Diario fue testigo de un caso similar en el Centro Materno Infantil Daniel Alcides Carrion de VMT. Bernardina Yucrán sólo recibió tabletas de Ciprofloxacino y Metoclopramida en la farmacia del establecimiento para tratar la infección bacteriana que la aqueja. El médico también le recetó Electroral de 1000 mililitros, un suero rehidratante para tratar su indigestión. Sin embargo, tuvo que comprarlo en una farmacia.

Foto: José Cayetano

Además, en el centro de salud Leonor Saavedra de SJM, Claudia Farías indicó a El Comercio que la farmacia del establecimiento no cuenta con todos los medicamentos que le recetan los doctores y licenciados, por lo que debe comprarlos en boticas cercanas. “Solo tiene lo básico, como paracetamol”, afirma.