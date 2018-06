Crónica de un paro de transportistas que no detuvo la ciudad

La semana pasada, tres asociaciones de transporte público anunciaron un paro general en Lima y Callao. La medida, que fue tomada ayer, iba a ser acatada por el 80% de los transportistas formales (180 empresas) y duraría 24 horas. Sin embargo, en las principales vías de la ciudad se pudo ver que buses y combis circularon con cierta regularidad.



En el cruce de las avenidas Faucett y Venezuela, se observó incluso algo de caos vehicular, provocado por los mismos buses que se cerraban el paso por ganar pasajeros. “Llegué acá a las 6 a.m. y todo ha estado como siempre. Los buses han pasado desde temprano”, contó una vendedora de desayunos.



En la zona de Puente Nuevo, en El Agustino, varios inspectores municipales hicieron malabares para ordenar la llegada de vehículos al paradero, que también fue invadido por vans y taxis colectivos.

“Bajé aquí para hacer conexión. Hasta ahora no he tenido problemas. El carro que me trajo me cobró lo de siempre”, dijo un muchacho de 25 años.



En Chorrillos, algunos transportistas sí elevaron el precio de sus pasajes locales. “Normalmente me cobran 50 céntimos desde Guardia Civil hasta la estación Matinelli. Hoy me pidieron S/ 0.70”, dijo otro joven.

En la avenida Isabel Gamarra, los vecinos contaron que luego de las 8.30 a.m. los buses circularon con menos frecuencia. “Estamos esperando un carro hace 7 minutos”, dijo una pareja de enamorados, mientras otros vehículos pasaban atiborrados.



—Acuerdos—

La convocatoria a la huelga tenía como finalidad protestar contra las municipalidades de Lima y Callao por la imposición de papeletas “inventadas” por parte de inspectores y por la poca fiscalización a los colectivos y vehículos piratas. También exigían a las autoridades la renovación de sus rutas (sus permisos vencían en julio próximo).



Ayer, antes del medidía, la Municipalidad de Lima recibió a un par de dirigentes del gremio. Sobre la renovación de las autorizaciones de las rutas de transporte, la comuna se comprometió a extenderles el permiso solo hasta diciembre próximo. “Es imposible dar una autorización por 10 años. Pondría en riesgo la reforma del transporte”, dijo la gerente de Transporte Urbano, Elvira Moscoso.



La funcionaria rechazó la denuncia de las papeletas fantasmas. Pero dijo que se les permitiría a los transportistas participar como veedores en la revisión de las multas.

-Pedido de tolerancia-

El Ministerio de Trabajo ordenó a los empleadores no considerar como tardanzas injustificadas la posible demora de su personal por motivo del paro. “Las horas dejadas de laborar deben ser compensadas de la forma que acuerden los empleadores y trabajadores”, indicaron.

Lee también...