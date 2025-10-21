¿Cuál es el futuro de las obras viales en Lima tras salida de López Aliaga? La tarea pendiente de Reggiardo

Tras la renuncia de López Aliaga, el teniente alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, asumió la alcaldía de la municipalidad de Lima. (Fotos: Jesús Saucedo @photo.gec)

Con una aprobación del 47% y rechazo del 49%, según la encuesta de opinión de Datum Internacional para octubre de este año, López Aliaga deja la alcaldía para su segundo intento de alcanzar el sillón presidencial. La gestión que queda a cargo de Reggiardo tendrá una tarea crucial: avanzar las obras viales que prometían transformar la ciudad y que aún siguen inconclusas, algunas sin fecha exacta de entrega.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Según Datum Internacional, la mayor aprobación del exalcalde se encuentra en la zona de Lima Centro, mientras que el más alto rechazo está en la zona este de la capital y entre el nivel socioeconómico D (60% de desaprobación).

Una de las más importantes es la Vía Expresa Sur, cuya apertura sin señalización, semáforos suficientes, cruces ni obras conexas ha sido cuestionada por vecinos que desde el 24 de setiembre demandan la continuación de las obras para garantizar la seguridad de la nueva arteria.

El drama de recorrer la Vía Expresa Sur en hora punta. (Julio Reaño)

La primera etapa comprende 5 km de pista desde la estación Las Flores del Metropolitano hasta el actual terminal terrestre Atocongo. El proyecto completo, de 6,6 km de extensión, busca integrar a los distritos de Barranco, Surco y San Juan de Miraflores a través de la avenida Paseo de la República, con la finalidad de mejorar la fluidez del transporte en el sur de la capital. Lech Espinoza Arteaga, gerente de Infraestructura de Emape, indicó a este Diario que para fines de octubre empezaría la construcción de un puente a nivel en la avenida Paseo la Castellana y de puentes peatonales en la Vía Expresa Sur. Según las estimaciones de la comuna, la obra completa estaría terminada en junio del próximo año. Sin embargo, al cierre de esta nota, el municipio no precisó a este Diario las fechas exactas de inicio de obras complementarias ni fecha de entrega.

Obras y bonos

Muchos de estos trabajos forman parte del paquete de proyectos de infraestructural vial financiados con los tres bonos que la Municipalidad Metropolitana de Lima emitió entre diciembre del 2023 y junio del 2025 por casi 4.000 millones de soles y cuyos pagos podrían comprometer el futuro financiero de la ciudad.

Entre ellas destacan los proyectos de ampliación de la Vía Expresa de Javier Prado, La Vía Expresa Norte, Vía Expresa Grau, la construcción nuevos viaductos en zonas críticas como Las Américas y la recuperación de espacios públicos. En la práctica, sin embargo, solo una parte de esas obras alcanzó una ejecución tangible. Varias se encuentran en etapas de estudios de perfil, expediente técnico o en procesos de licitación aún no concluidos, pese a que fueron presentadas como compromisos de esta gestión.

Avenida Grau se cerró totalmente desde setiembre por obras de la nueva Vía Expresa Grau que unirá el Metropolitano con el Metro de Lima. (Foto: Andina)

En este plan de proyectos no se incluyó la instalación de 60 puentes metálicos (fly over) o vías rápidas en los cruces semafóricos en avenidas como Huaylas, Próceres, Nicolás Ayllón, Tomás Valle, Túpac Amaru, Javier Prado y otras, anunciado por el exalcalde en el 2023 como una de las principales apuestas de su gestión.

En diciembre de 2023, la Municipalidad de Lima colocó bonos por más de S/ 1.205 millones a una tasa de 10,1 %, con un plazo de veinte años. Aquella emisión fue presentada como una oportunidad para dotar de recursos inmediatos a ocho proyectos viales estratégicos. La apuesta se repitió meses después, cuando el Concejo aprobó una nueva emisión interna por S/ 1.545 millones, también destinada a obras de infraestructura. La tercera, aprobada por el Concejo Metropolitano ascendió a S/1.300 millones.

Con dichas operaciones, la deuda total de la comuna se proyecta a más de S/ 4.000 millones. Sin embargo, el Consejo Fiscal (CF) emitió dos comunicados donde advertía que el endeudamiento podría comprometer la sostenibilidad fiscal.

“El CF se reafirma en señalar que la MML ha concertado niveles de endeudamiento excesivos dada su capacidad de generación de ingresos propios. El CF nota que, con la reciente emisión realizada por S/ 1 300 millones, la deuda de la MML se habría multiplicado por más de 3,4 veces desde 2022 . Además, su ratio de SDT a ingresos corrientes se estaría ubicando en aproximadamente 379% 2 , es decir casi cuatro veces el límite previsto en la regla fiscal de aplicación general [...] Como el CF ha venido alertando, con este nivel de endeudamiento, la MML podría comprometer la provisión adecuada de servicios públicos de las futuras administraciones ediles”, indicaron en un comunicado emitido el 19 de junio pasado.

El argumento central de López Aliaga ha sido que el uso de bonos permitiría financiar de manera rápida proyectos de alto impacto para la población limeña sin depender de transferencias estatales.

En paralelo, las obras como la rehabilitación de la avenida Universitaria que incluye un nuevo trazo para el Metropolitano o la nueva vía expresa Grau cuentan con inicio de trabajos, pero aún no tienen fecha de entrega total.

Según el Reporte de Seguimiento a la Ejecución de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas, la Vía Expresa sur se encuentra al 19% de la ejecución física de la infraestructura vial (con datos hasta el 10 de octubre).