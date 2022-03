A fin de salvaguardar la seguridad de los pasajeros y tripulantes, el terminal terrestre de Yerbateros, situado en San Luis, cerró sus puertas y canceló la salida de buses hacia la zona centro del país, debido al paro indefinido de transportistas de carga pesada que se acata en distintas regiones por cuarto día consecutivo.

“Vengo de Huancayo. Ha sido difícil. Se ha venido por Cañete. Los manifestantes para poder pasar estaban cobrando cupos. He llegado a Lima en minivan y me han cobrado S/100 por mí y S/100 por mi hijo. Usualmente pagaba S/20 a S/25 en buses”, comentó una madre de familia que estaba en los exteriores del terminal.

Según Latina, el último martes seguían saliendo buses desde Yerbateros; sin embargo, durante el viaje se encontraron con el bloqueo de carreteras y la situación se tornó peligrosa, por lo que decidieron cancelar los viajes. Ahora los colectiveros aprovechan esta situación y cobran desde Lima a Huancayo S/120 por persona.





“Me dirijo a Tarma desde las 6 a.m. estoy esperando, no hay carros. Me están pidiendo S/150. Es mucho, además no nos van a dejar en nuestro destino, por ahí nos van a botar. He venido de visita, me voy a volver a mi casa”, señaló otra ciudadana.

¿Cuál es el motivo del paro de transportistas de carga?

El paro de transportistas de carga pesada se anunció días atrás debido al alza del combustible. Los transportistas solicitan una mesa de diálogo con representantes del Gobierno central a fin de llegar a un acuerdo, el cual derive en una negociación con las empresas para la reducción del costo del petróleo y derivados.

¿Qué piden los transportistas de carga?

Una solución ante el aumento del precio del combustible por parte de las empresas proveedoras.

Piden eliminar la competencia desleal que les hacen los transportistas extranjeros y direccionar la reserva de carga para los gremios nacionales.

También piden que la tabla de valores referenciales sea declarada de tarifa mínima obligatoria.

La eliminación del impuesto selectivo al consumo (ISC) de los combustibles para los transportistas nacionales.

Que se revise los contratos de concesión de carreteras y peaje.

En cuanto a fiscalización, exigen la reestructuración total de la Sutran y la revisión de la ley de municipalidades, entre otros.