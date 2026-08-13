Alerta por pronóstico de fuertes lluvias en estas 11 regiones del Perú: qué dijo Senamhi | Foto: Andina
Alerta por pronóstico de fuertes lluvias en estas 11 regiones del Perú: qué dijo Senamhi | Foto: Andina
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA), denominada ‘Aníbal’, se aproxima al territorio peruano y tendrá influencia sobre las condiciones meteorológicas entre el 16 y 18 de agosto.

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