El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA), denominada ‘Aníbal’, se aproxima al territorio peruano y tendrá influencia sobre las condiciones meteorológicas entre el 16 y 18 de agosto.

De acuerdo con el organismo, el sistema atmosférico se desarrollará sobre el océano Pacífico, al norte de Chile, y su proximidad al Perú favorecerá diferentes fenómenos meteorológicos, principalmente en la sierra centro y sur.

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Lluvias, granizo y nieve: ¿qué efectos tendrá?

Senamhi detalló que la DANA propiciará la ocurrencia de lluvia, aguanieve, granizo y nieve en sectores de la sierra centro y sur. Las nevadas se presentarían principalmente en localidades ubicadas por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar.

“Su proximidad al territorio peruano favorecerá la ocurrencia de lluvia, aguanieve, granizo y nieve en la sierra centro y sur, y nieve, principalmente en localidades ubicadas por encima de los 4000 m.s.n.m. Además, se presentarían lluvias y granizadas acompañadas de descargas eléctricas en zonas situadas sobre los 2600 m.s.n.m.”, detalló el ente estatal.

El fenómeno también estará acompañado por un incremento de la velocidad del viento en algunos sectores de la sierra, lo que podría intensificar la sensación de frío durante las noches.

Los mayores acumulados de lluvia se esperaban en la zona sur de Lima, con registros cercanos a dos milímetros de precipitación. Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec

Descenso de temperaturas durante la noche

Uno de los principales efectos previstos será el descenso de la temperatura durante las horas nocturnas en sectores de la sierra.

“Se espera un incremento de la velocidad del viento en sectores de la sierra, lo que contribuiría a una mayor sensación de frío durante las horas nocturnas”, apuntó el organismo.

Sin embargo, las condiciones durante el día serán diferentes en algunas zonas. Senamhi prevé un incremento de las temperaturas debido a la configuración atmosférica asociada a la DANA.

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🌧️❄️ En esta nueva edición del microinformativo “Senamhi Informa” te contamos sobre la DANA “ANÍBAL”, que favorecerá la presencia de lluvias, aguanieve, granizo y nieve en la sierra centro y sur del país. pic.twitter.com/8Din9KTuXS — Senamhi (@Senamhiperu) August 13, 2026

“En contraste, durante el día, se prevé un incremento de las temperaturas en algunas zonas, debido a la configuración atmosférica asociada a este evento”, agregó.

¿La DANA también afectará a la costa peruana?

El impacto del fenómeno no se limitará a las zonas altoandinas. En la costa centro y sur, el aumento de la humedad favorecerá una mayor cobertura nubosa y lluvias intermitentes.

Según Senamhi, estas precipitaciones podrían registrarse principalmente durante la tarde, noche y madrugada.

En la costa central también existe la posibilidad de que se presente brillo solar alrededor del mediodía. “No se descarta la presencia de brillo solar durante las horas cercanas al mediodía”, apuntó el ente estatal.

¿Qué es una DANA y cómo se forma?

La Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) es un sistema atmosférico ubicado en niveles altos de la atmósfera, aproximadamente entre los 5.000 y 12.000 metros sobre el nivel del mar.

Nelson Quispe, especialista del Senamhi, explicó que se trata de una gran masa de aire frío que se desplaza sobre el Pacífico Sur hacia latitudes tropicales.

Callao y distritos costeros de Lima registran lluvia sin reportes de emergencias. (Foto: Referencial/Andina)

“Es una burbuja de aire muy grande que se extiende a lo largo del Pacífico Sur y esta paulatinamente va ingresando a latitudes tropicales. Al ingresar a la zona tropical, ya que está constituido por una masa de aire muy fría, esta logra enfriar todo lo que va encontrando a su paso”, indicó Quispe.

El especialista explicó que, cuando este aire frío llega al sur del Perú y entra en contacto con masas de aire más cálidas y húmedas, se generan condiciones favorables para precipitaciones sólidas.

“Cuando llega a las zonas de la parte sur del Perú, donde ingresa aire un poco más cálido y húmedo, por cierto, interactúan estos dos. Por ello, genera algunas precipitaciones sólidas, especialmente nevadas, en las zonas altoandinas, en las zonas por encima de los 3 800 metros sobre el nivel del mar. Estas precipitaciones sólidas pueden extenderse incluso hasta la parte de la sierra central de Perú”, añadió.

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