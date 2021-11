Miembros del grupo “La Resistencia” llegaron hasta las instalaciones de una librería, en San Isidro, para intentar boicotear e interrumpir el evento del excongresista Daniel Olivares, quien se encontraba presentando su libro “Joder para transformar”, acompañado de la exparlamentaria Marisol Pérez Tello y el politólogo Eduardo Dargent.

Según lo registrado, la presentación se realizaba esta noche en la librería Crisol, ubicada en el óvalo Gutiérrez, sin embargo, un grupo de al menos 15 personas - con pancartas y megáfono - llegaron al lugar e interrumpieron el evento.

El grupo llegó para lanzar arengas contra la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, quien en un principio iba a participar en la presentación, pero no se hizo presente.

En imágenes captadas por la editorial Penguin Random House, “La Resistencia” lanzó insultos denigrantes contra el excongresista Daniel Olivares y su libro.

Daniel Olivares

Respecto al incidente, Daniel Olivares señaló a RPP que dentro de la librería, donde se encontraba él y sus invitados, todo “transcurrió de lo más normal”. “Se escucharon barullitos en el fondo como si en el fondo había una bulla, pero dentro de la librería todos estábamos muy metidos en la conversación”, indicó.

“Después yo me he enterado lo de afuera, yo he escuchado un barullo, creí que eran cinco gatos gritando pero no pasa nada”, agregó.

“Joder para transformar” (Debate), el libro de Daniel Olivares, es un relato sobre sus 16 meses como congresista en un periodo convulso y desafiante, marcado por la inestabilidad política y la emergencia sanitaria.

