"Desde muy pequeña siempre me gustó diseñar. La moda es una de mis grandes pasiones. Pues no quiero que la discapacidad sea vea como algo triste porque mi vida no es triste y la disfruto mucho”, señala Daniela Campos Marzano, la talentosa diseñadora detrás de 'DanicMarz' | Foto: César Bueno / @photo.gec