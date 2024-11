Sus últimas horas

De acuerdo con la institución policial, a las 11:30 de la mañana, un grupo de agentes llegó hasta el citado hospedaje ubicado en la cuadra 17 de la calle Las Perlas, tras conocer que en la habitación número 303 se hallaba una persona con características similares a Condori Antezana (25). Al ingresar al cuarto, señaló que pudieron observar al efectivo suspendido en el rack de un televisor, con una correa amarrada a su cuello.

Se informó que personal de la Policía Nacional procedió a brindarle los primeros auxilios de forma inmediata y trasladarlo a la clínica San Juan Bautista, situada en la avenida Próceres de la independencia, en San Juan de Lurigancho. Sin embargo, en el establecimiento de salud certificaron que el policía ya se encontraba sin vida.

Por su parte, el coronel PNP Obando informó que lograron ubicar a Darwin Condori tras ser alertados por una persona anónima, quien mencionó que un hombre con similares características se encontraba en el lugar. Asimismo, los agentes ya tenían información de que el presunto asesino se hallaba en el mencionado distrito, por lo que se llegó a realizar un operativo a más de 23 hostales.

“Nosotros tuvimos información de que esta persona que está comprometida en este delito grave habría estado en esta jurisdicción de San Juan de Lurigancho. Lo hemos ubicado y trasladado a esta clínica. El hecho está en investigación por la división especializada”, dijo el oficial.

Cabe mencionar que Condori Antezana permanecía prófugo tras ser sindicado como el presunto autor del feminicidio de Sheyla Cóndor. La joven había sido vista por última vez el pasado 13 de noviembre, tras asistir al sepelio de un familiar en Huachipa. Tres días después, su cuerpo fue encontrado en el condominio Torres de la Pradera. Ella llevaba ya algunos días de haber sido reportada como desaparecida.

Las cámaras de seguridad del condominio la captaron ingresando al inmueble junto al agente policial. Asimismo, los policías de investigación observaron que ambos entraron acompañados de un perro. En cuanto a los restos de la joven, fueron encontrados en una maleta oculta debajo de la cama del departamento donde entraron.

En tanto, de acuerdo con los familiares de la víctima, ellos acudieron a la comisaría de Santa Luzmila, en Comas, para reportar la desaparición de la joven. Al sospechar de Condori Antezana, mostraron como evidencia las conversaciones que sostenían su hija y el presunto asesino. Sin embargo, estas no habrían sido suficientes para los agentes de la dependencia.

Los deudos denunciaron que la policía se negó a aceptar la denuncia argumentando que Sheyla vivía en Santa Anita y no en Comas. No obstante, tras insistir reiteradamente, los efectivos acudieron al lugar y se encontraron con la macabra escena. En tanto, Darwin Condori ya se había dado a la fuga.

Por su parte, la Policía Nacional detuvo a cinco hombres y una mujer, quienes habrían alquilado cuartos en el departamento de Darwin Condori. Ellos indicaron que el suboficial llegó hasta el condominio el día sábado 16 de noviembre con una persona desconocida, pero que a los segundos se retiraron. Con el paso de unas horas, los vecinos denunciaron olores fuertes y pidieron la intervención de las autoridades.

Condori Antezana contaba con antecedentes por violencia y abuso sexual. En enero del 2023, fue denunciado por violación grupal en el mismo condominio. Varias mujeres habrían escapado de su departamento, lo que originó una investigación que aun está pendiente debido a retrasos judiciales. Fueron tres las mujeres las que habrían sido atacadas dentro de su vivienda en aquella ocasión.

Detalles de hallazgo

Durante la tarde de ayer, la Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Criminal, brindó más detalles sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de Darwin Condori. El gral. PNP Marco Conde Cuellar, director de Investigación Criminal, sostuvo que con el objetivo de hallar al efectivo prófugo, se realizaron incursiones en varios hoteles y hospedajes.

Incluso, de acuerdo con medios tecnológicos, se hizo operativos en Huancavelica y en Lima. “Se llevaron a cabo incursiones en más de 20 hoteles. El individuo pasó a estar cercado en San Juan de Lurigancho, pues nuestros agentes ya tenían conocimiento de que se encontraba en este distrito. Al sentirse acorralado, se mantuvo escondido al interior de un hotel con el nombre de Aldo Quirós Ríos”, dijo.

Conde indicó que una vez conocido el hotel donde se ocultaba el presunto feminicida, los agentes policiales ingresaron a la habitación con apoyo del cuartelero. Una vez allí se dieron con la terrible escena.

“De a acuerdo a lo que se ha encontrado, presenta una herida cortante en la muñeca izquierda de 1 cm de profundidad. Asimismo, en la parte del cuello tiene un surco que es compatible muchas veces con los ahorcamientos. Todavía no podemos hablar de las pericias finales porque estamos a la espera del médico legista”, agregó.

En tanto, durante el martes estuvo circulando un video donde se observa la intervención policial en el hotel y el momento en que el cuerpo es hallado por los agentes. Se observa cómo algunos de ellos descuelgan el cuerpo y lo dejan en la cama. Ante una posible contaminación de la escena, el gral Conde Cuellar manifestó que cualquier mal procedimiento o accionar policial se determinará en el desarrollo de las investigaciones.

“Nosotros no hacemos espíritu de cuerpo con ningún efectivo policial que trasgreda las normas administrativas o penales; a quienes cometen un delito se les trata como tal. Durante el desarrollo de las investigaciones se va a determinar la forma y circunstancia del feminicidio y de este hallazgo del cadáver, y si hubiera responsabilidad alguna por parte del personal interviniente se dará a conocer a la instancia correspondiente”, expresó.

Por otro lado, con relación a la demora en recepcionar la denuncia en la comisaría de Santa Luzmila, denunciada por la familia de la joven, Conde dijo que los órganos disciplinarios están accionando y que pronto se darán detalles de las medidas correctivas que se van a determinar contra los responsables.

¿Qué pasará con el caso?

Al abogado de la víctima y su familia, Aaron Aleman, comentó que el caso se desarrollará en dos caminos. Primero, se va a continuar con las investigaciones que han estado dándose en estos días en la Dirincri para efectos de llevara a cabo una investigación sobre un encubrimiento personal y a su vez también sobre la autoría o participación del delito de feminicidio.

Y lo segundo, tiene que ver con el hallazgo del cuerpo sin vida de Condori. Dijo que no se puede descartar la posibilidad de un asesinato, argumentando que el suboficial podría haber sido silenciado para evitar que revelara detalles que incriminaran a otros involucrados en el feminicidio.

“Hay que saber las razones, circunstancias y motivos de la muerte de esta persona para conocer si hablamos de un delito de asesinato en su contra, que ha pretendido silenciar su versión para que obviamente no haya mayores repercusiones contra los efectivos que estarían implicados en este encubrimiento a su favor, o si estaríamos halando de un suicidio. Eso se sabrá a partir de los informes y certificados médicos legales, dado las circunstancias no tan viables al momento de ser traslado del hotel hacia una clínica cuando era evidente que no tenía vida”, dijo.

En tanto, la abogada de la familia señaló que finalmente no habrá justicia no solo para Sheyla Cóndor, sino también para las demás mujeres que denunciaron al suboficial, pero que no fueron ignoradas por las autoridades.

“Esta situación llena de bastante impotencia, sobre todo indignación, en virtud de que como defensa de la familia de la víctima evidencia una clara crisis en la salud mental. Estamos totalmente indignados por esta decisión (de quitarse la vida)”, expresó. Además, pidió que se continúe con las investigaciones, debido a que podría ver más personas involucradas en el caso.

Ministro de Interior se pronuncia

El ministro del Interior, Juan José Santivañez, afirmó que al tomar conocimiento de la implicancia de Condori en el asesinato de la joven en Comas, ordenó que se continúe con la investigación a través de la Inspectoría General de la PNP.

También señaló que ha dado la instrucción de que no se le rinda ningún homenaje a Darwin Condori y que ningún agente asista a su entierro; caso contrario serán separados de la institución policial.

“La instrucción que acabo de dar al subcomandante general y al comandante general, por vía telefónica, es que a este señor no se le rinde ningún honor y ningún policía asiste a su sepelio. Inmediatamente, si tomo conocimiento del hecho, tengan en cuenta que serán pasados a situación de retiro”, indicó desde el Congreso.

Asimismo, dijo que ha dado la orden de que se tome las medidas respectivas contra los efectivos involucrados en una violación grupal que se denunció en el 2023.

Suboficial habría sido alertado por otro policía

El abogado de la familia de Sheyla Cóndor, Aarón Aleman, reveló el último lunes, que el suboficial Darwin Condori habría logrado huir gracias a un aviso que partió desde dentro de la Policía Nacional. Sostuvo que un acta oficial señala que un mayor de la PNP alertó al efectivo sobre la intervención en su contra, lo que le permitió escapar a tiempo.

“Una vez que se hace la denuncia correspondiente mi patrocinada recibe una credencial en la que esta persona habría llevado a cabo una comunicación en la que se le pone de sobre aviso a este efectivo policial, que habría llevado a cabo el delito de feminicidio, para que este pueda huir y fugarse. Eso lo dice un acta como corresponde y tendrá que averiguarse quién es esta persona como mayor de la Policía Nacional del Perú”, declaró.

Alemán explicó que el acta indica que Condori recibió la comunicación a tiempo para evadir la captura. El abogado también destacó que las autoridades del Ministerio del Interior se comprometieron a capturar al sospechoso en las 24 horas siguientes, pero que no fue así.

Liberan a detenidos

El Ministerio Público dispuso la liberación de las seis personas que fueron detenidas preliminarmente por su presunta vinculación al asesinato de Sheyla Cóndor Torres. Ellos abandonaron la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), ubicada en la avenida España, la madrugada del 19 de noviembre, tras permanecer 48 horas retenidos.

Carlos Hidalgo, abogado de dos de los implicados, indicó que no se encontraron pruebas que los vinculen al crimen. Además, señaló que sus clientes fueron arrestados “sin motivo” tras asistir a una reunión en el inmueble del suboficial Darwin Condori.

“Las seis personas han retomado su libertad de acuerdo con Fiscalía, que ha dado su comparecencia simple para que puedan retornar a sus hogares, pero van a seguir las diligencias fuera de su detención”, mencionó.

Por su parte, David Herrera, uno de los detenidos, negó tener relación alguna con el crimen y explicó que su captura ocurrió cuando se dirigía a una reunión social en el inmueble de Condori. “Con compañeros de la Marina habíamos quedado para hacer una reunión y un compartir el sábado. Llegué a las 21.40 y cuando llegué se encontraba el suboficial con los padres. No llegamos a hacer ninguna reunión porque nos quedamos estancados en la puerta”, afirmó.