De depredadores sexuales a estafas digitales: los tres delitos que ponen en riesgo a miles de armys peruanas por conseguir entradas para BTS

El fandom peruano de la agrupación masculina de K-pop surcoreana BTS es considerado uno de los más grandes y apasionados del mundo. Esa intensidad se elevó aún más tras el anuncio de dos conciertos en Lima, programados para el 9 y 10 de octubre de este año. Aunque los detalles sobre la preventa y los recintos aún no han sido confirmados, los seguidores del grupo ya se mantienen atentos para no quedarse sin entradas. Sin embargo, este deseo -especialmente entre las admiradoras más jóvenes- las expone a diversos riesgos, pues su entusiasmo e ingenuidad pueden convertirlas en blanco de estafadores digitales e incluso de depredadores sexuales.

Esta última modalidad ha generado especial preocupación entre las armys, como se conoce al fandom de BTS, sobre todo entre aquellas adolescentes que aseguran que harían lo que sea por conseguir una entrada para ver al grupo.

En plataformas como Facebook Marketplace, algunos sujetos están ofreciendo dinero para ayudar a comprar entradas, pero únicamente a cambio de que las interesadas accedan a mantener relaciones sexuales. De esta manera, el anhelo de asistir al concierto es utilizado como carnada por hombres que buscan aprovecharse de jóvenes e incluso de menores de edad, con la promesa de entregar montos que van desde los S/ 100 hasta los S/ 300.

Depredadores sexuales ofrecen supuesta “ayuda económica” para entradas a cambio de relaciones sexuales, una práctica que pone en riesgo incluso a menores de edad.

Este Diario realizó una búsqueda en Marketplace con el término “ayuda económica BTS” y pudo constatar que las ofertas incluso han aumentado, llegando a montos de S/ 999 y S/ 1.000. En las descripciones se leen mensajes como “Brindo ayuda económica para entrada de BTS, solo señoritas”, desde el distrito de La Victoria, o “Ayuda económica, solo chicas, discreto. Primero nos vemos en un lugar público”, desde Los Olivos. En las imágenes de portada de estas publicaciones se incluyen fotografías del grupo, pero también siluetas femeninas sugerentes y billetes.

En otra oferta, valorizada en S/ 800, se lee: “Te compro pizza más gaseosa para el almuerzo, tomamos Four Loko o whisky y vemos qué es lo que pasa. Tengo 24, soy educado y profesional”.

Uno de los ofertantes propone invitar a la joven a comer y beber, y luego “ver qué sale”, según se lee en la publicación.

Ante esta situación, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) emitió una alerta tras detectar ofrecimientos de dinero y entradas para el concierto de BTS a cambio de favores sexuales, una práctica que afecta principalmente a niñas y adolescentes. El pronunciamiento se dio luego de un caso reportado en Trujillo, donde se denunciaron proposiciones con fines sexuales dirigidas a menores de edad .

Frente a ello, armys mayores de edad han pedido a los padres de familia que supervisen con mayor atención las actividades digitales de sus hijas. “Cuando éramos adolescentes, algo similar ocurrió con la llegada de Justin Bieber al Perú. Facebook estaba inundado de ese tipo de ofertas. Sabemos que todas queremos ir al concierto de BTS, pero por favor prioricen la integridad de sus hijas antes que una entrada”, señalaron.

Algunas publicaciones en Facebook Marketplace piden hasta S/ 900 y S/ 1.000 a cambio de favores sexuales, bajo el pretexto de brindar ayuda económica para entradas de BTS.

Más estafas: IA y clonación de páginas

Un segundo tipo de delito ha sido identificado por la Policía Nacional del Perú (PNP). El comandante PNP Mario Carrasco Quispe, jefe del Departamento de la División de Delitos Informáticos de la Dirección de Investigación de Cibercrimen, alertó que se han detectado diversas estafas virtuales vinculadas al próximo concierto de la banda surcoreana.

Según explicó, los ciberdelincuentes están utilizando inteligencia artificial para crear perfiles falsos en redes sociales que aparentan ser personas reales, con el objetivo de generar confianza. Asimismo, emplean esta tecnología para redactar mensajes personalizados con un tono serio y aparentemente oficial, lo que dificulta que los jóvenes identifiquen una estafa. Incluso, la IA permite imitar el lenguaje digital propio del fandom army.

Gracias a este mismo patrullaje digital, la PNP también ha detectado la creación de sitios web que suplantan la identidad digital de Weverse, la plataforma oficial surcoreana que funciona como una “superapp” de interacción directa entre artistas de K-pop y sus seguidores, y donde se difunde información oficial del grupo.

Estas páginas fraudulentas replican casi de manera idéntica el diseño de la original, con el fin de engañar a los usuarios para que ingresen sus datos personales y financieros bajo el pretexto de comprar membresías o entradas. Ante ello, el comandante Carrasco recomendó descargar únicamente la aplicación oficial desde las tiendas virtuales de Android o iOS.

Weverse es la plataforma oficial donde se difunde información verificada sobre BTS y sus actividades.

Los falsos vendedores

Una tercera amenaza corresponde a supuestos vendedores que ofrecen entradas VIP, pero que en realidad buscan estafar a las víctimas y obtener sus datos personales, los cuales luego pueden ser utilizados para cometer fraudes informáticos.

Tras obtener información personal mediante técnicas de ingeniería social, las fans pueden quedar expuestas a delitos informáticos, pues los datos proporcionados -supuestamente para adquirir una entrada VIP- son utilizados de forma fraudulenta.

El principal gancho de estos estafadores es ofrecer precios excesivamente bajos. Creadoras de contenido del fandom army, así como el comandante Carrasco, recordaron que las entradas aún no están a la venta y que toda información oficial será difundida a través de la aplicación Weverse, donde también se indicará el sitio web autorizado para la venta y los precios correspondientes.

“También se ha detectado el uso de perfiles falsos, enlaces fraudulentos y mensajes con sentido de urgencia, dirigidos principalmente a las más jóvenes del fandom, con el objetivo de obtener datos bancarios y exponerlas a graves riesgos para su seguridad digital”, advirtió.

La desesperación por conseguir una entrada puede llevar a algunas menores de edad a asumir riesgos graves, una situación que genera preocupación entre autoridades y padres (Foto: AFP). / FREDERIC J. BROWN

Por ello, se recomienda que, antes de realizar cualquier compra, los usuarios verifiquen que el sitio web sea el oficial, recurriendo únicamente a las redes sociales y plataformas verificadas del organizador del concierto o del grupo musical.

Recomendaciones

Sobre los ofrecimientos de favores sexuales en internet, el ingeniero especialista en ciberseguridad y ciberdelincuencia Gustavo Vallejo explicó a El Comercio que, ante una alta demanda de entradas, siempre surgirán personas que intenten aprovecharse de manera ilegal. No obstante, precisó que en estos casos existe un agravante, ya que se busca seducir a menores de edad que no logran dimensionar el peligro. “Esto va mucho más allá del acto en sí, porque incluso podrían ser grabadas. Si se llega a concretar una situación así, se debe acudir de inmediato a la comisaría, ya que podrían ser víctimas de extorsión”, señaló.

Vallejo subrayó que la responsabilidad no recae en las menores. En esa línea, el especialista en tecnología y gerente de Moventi, Eduardo Quesquén, indicó a El Comercio que es fundamental que los padres conversen con sus hijas y supervisen el uso de redes sociales. “En algunos países, los padres solo permiten el uso de redes sociales propias a partir de los 14 años”, apuntó.

Este tipo de ofrecimientos con fines sexuales se viene propagando a través de Facebook Marketplace.

Respecto a la compra de entradas VIP, Vallejo recomendó no entregar datos personales a desconocidos. Quesquén añadió que beneficios exclusivos como meet and greets o descuentos deben verificarse únicamente en los sitios web oficiales. “Es muy poco probable que entradas oficiales tengan precios bajos, especialmente en eventos masivos. Siempre será más seguro comprar en plataformas oficiales o a personas de confianza”, indicó.

Finalmente, sobre la clonación de páginas oficiales, Quesquén recomendó verificar el dominio en las redes oficiales del grupo y comprobar que el sitio cuente con el ícono del candado de seguridad en la barra de direcciones, lo que permite confirmar si la conexión es segura.