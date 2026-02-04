Escuchar
(2 min)
Han salido a la luz diversas artimañas de estafadores digitales, cuyas principales víctimas son las fans de BTS.

Han salido a la luz diversas artimañas de estafadores digitales, cuyas principales víctimas son las fans de BTS.

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El fandom peruano de la agrupación masculina de K-pop surcoreana BTS es considerado uno de los más grandes y apasionados del mundo. Esa intensidad se elevó aún más tras el anuncio de dos conciertos en Lima, programados para el 9 y 10 de octubre de este año. Aunque los detalles sobre la preventa y los recintos aún no han sido confirmados, los seguidores del grupo ya se mantienen atentos para no quedarse sin entradas. Sin embargo, este deseo -especialmente entre las admiradoras más jóvenes- las expone a diversos riesgos, pues su entusiasmo e ingenuidad pueden convertirlas en blanco de estafadores digitales e incluso de depredadores sexuales.

VIDEO RECOMENDADO

A casi tres años del fatídico choque que dejó dos jóvenes muertos en la avenida Javier Prado, El Comercio buscó a Melisa González Gagliuffi en su casa, en su negocio y hasta en el estudio de abogados que la defiende hasta hoy, a pesar de que está en la clandestinidad. El objetivo: obtener respuestas para los deudos que reclaman justicia. Acompáñanos a ver el episodio 12 del microprograma #pasaenlacalle de El Comercio, conducido por el periodista Juan Pablo Leó

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:noticia original
Esto es lo que tendría que pasar para que el Papa León XIV visite el Perú
Sucesos

Esto es lo que tendría que pasar para que el Papa León XIV visite el Perú

De depredadores sexuales a estafas digitales: los tres delitos que ponen en riesgo a miles de armys peruanas por conseguir entradas para BTS
Lima

De depredadores sexuales a estafas digitales: los tres delitos que ponen en riesgo a miles de armys peruanas por conseguir entradas para BTS

Lima Expresa reduce peaje a S/ 6.30 en la Vía de Evitamiento y Línea Amarilla
Lima

Lima Expresa reduce peaje a S/ 6.30 en la Vía de Evitamiento y Línea Amarilla

Línea 1 del Metro de Lima: fallas técnicas interrumpieron servicio desde la estación La Cultura hasta Caja de Agua
Transporte

Línea 1 del Metro de Lima: fallas técnicas interrumpieron servicio desde la estación La Cultura hasta Caja de Agua