La noche del último martes, un grupo de delincuentes armados se enfrentaron a balazos con la policía en un intento de frustrar un operativo policial que se realizaba al interior de un hostal ubicado en San Juan de Lurigancho. Al momento, se informó que los detenidos en la acción policial, entre ellos uno identificado como José Antonio Rios Gil, habían sido liberados por el Poder Judicial tras declararse infundado un pedido de prisión preventiva en contra de ellos tras haber sido detenidos en un búnker donde se hallaron armas y drogas, en Pachacamac, el pasado 21 de noviembre.

Los otros detenidos fueron identificados como Alberto José Martínez Cervantes, Elianis Almeida Zambrano, Maryelis De Los Ángeles Vargas Romero y Ruth Blasco Villamizar. A ellos se les decomisó cinco pistolas, un revólver y un auto blanco. Producto del ataque, dos policías resultaron heridos de bala.

Detenidos en SJL fueron trasladados hasta las instalaciones de la Dirincri para continuar con las investigaciones del caso. Video: Abby Ardiles

La realidad es que en la intervención del búnker un total de 29 delincuentes fueron capturados y a dos semanas del hecho se dispuso la libertad de 22 por mandato del fiscal Luis Raúl Samaniego Ramos del Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lurín. En ese grupo fue incluido Ríos Gil.

Documento donde se comunica la liberación de los 22 detenidos.

En tanto, a los siete restantes se les realizó un requerimiento formal de prisión preventiva por el presunto delito de promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas. El Poder Judicial informó a El Comercio que ni Rios Gil ni los otros dos hombres detenidos la noche del martes en San Juan de Lurigancho figuraban en la investigación de la Fiscalía al momento de la solicitud de la medida.

Documento remitido por el Poder Judicial a este Diario donde figuran los nombres de los siete investigados para prisión preventiva.

“Aclaramos que estás tres personas no han sido liberadas por ningún juez, sino por el Ministerio Público al no ser incluidas en la carpeta fiscal donde solo figuran 7 personas”, informó el Poder Judicial. Cabe resaltar que la noche del martes fueron cinco las personas las detenidas y no tres como refirió el Poder Judicial.

Los siete investigados son: Yeikor Alejandro Sánchez Sánchez, Jhorden Enderson Molina Altuve, Dayckor David Alfonso Ascanio, Daniel Alejandro Vargas Oviedo, Mauricio José Pajarero Conot y Romer Alberto Urbaez Ramos.

El Poder Judicial, a través de la jueza Leny Zapata, declaró infundado el pedido de prisión preventiva en contra de los 7 investigados luego de que no se hallaron “pruebas suficientes”. Los hampones ahora serán investigados en libertad por el caso del búnker en Pachacamac.

Auto que declara infundado el requerimiento de prisión preventiva de los investigados

En ese sentido, el presidente de la Corte Superior de Justicia Lima Sur, Marco Antonio Angulo Morales, informó que ha solicitado a la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial de Lima Sur que se investigue a la jueza.

El Comercio intentó comunicarse con la Fiscalía para obtener los descargos del fiscal a cargo de la investigación pero refirieron que por el momento no era posible coordinar alguna entrevista.