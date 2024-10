Lunes: el ataque de un sicario dejó cuatro muertos- uno de ellos chofer- dentro de una combi de la empresa San Benito de Palermo (Etsabepsa) en el Callao. Martes: un hombre fue asesinado en su vivienda, en la asociación Los Portales de Ate, por un sicario en un presunto ajuste de cuentas. La balacera dejó otro herido y pánico entre los vecinos. Miércoles: extorsionadores dejan dos granadas frente a una ferretería de Villa María del Triunfo a cuyo dueño le exigen el pago de 100.000 soles. La antesala al paro de transportistas convocado para este jueves 10 de octubre ha sido tan intensa que la protesta, lejos de amainar, amenaza con extenderse en todo el país.

Lanzan explosivo en paradero de combis en Independencia. Foto: composición EC/captura Buenos Días Perú

En medio de pugnas entre gremios de transporte formales e informales -estos últimos buscando beneficios a su favor vinculados a su formalización en Lima- finalmente las federaciones de transportistas formales han decidido no plegarse a la medida de fuerza que durará 72 horas.

Sin embargo, en las últimas horas se han sumado comerciantes y empresarios de distintos rubros al considerar que el estado de emergencia que decretó el gobierno de Dina Boluarte no ha sido eficaz para detener las extorsiones cada vez más violentas.

Representantes de siete mercados del distrito de Puente Piedra han anunciado que paralizarán sus actividades para unirse al paro y exigir medidas concretas y efectivas contra la criminalidad. Los centros de abastos que cerrarán sus puertas son Megamercado Huamantanga, Tres Regiones, Monumental, Cooperativa, Número 1, La Estación y Santa Rosa, que abastecen de alimentos a los distritos de Ancón, Carabayllo, Los Olivos y otros mercados más pequeños de Lima Norte.

“Todos estamos siendo extorsionados [...] Ya no sabemos qué más hacer, a un comerciante ya lo han matado, a muchos les están haciendo seguimientos, los amedrentan con sus hijos, tenemos comerciantes que se han tenido que esconder, vivimos con miedo”, declaró Katherine Gómez, representante del mercado Huamantanga.

Puente Piedra es uno de lo 14 distritos que fueron incluidos en el estado de emergencia por 60 días que entró en vigencia el 27 de setiembre pasado como un intento para proteger a la población de las amenazas a su seguridad. Pese a ello, El Comercio identificó que en solo los cinco primeros días de la medida excepcional se registraron nueve muertes relacionadas con la delincuencia, el sicariato y la extorsión. De estos crímenes, seis ocurrieron en zonas donde se aplica el estado de emergencia.

No son los únicos. Mesa Redonda, el gran conglomerado comercial del Centro de Lima, no atenderá. Alberto Cieza, presidente de la Asociación de Empresarios del Mega Centro de Mesa Redonda, informó que paralización de actividades afectará a alrededor de 36.000 trabajadores de la zona, quienes no podrán movilizarse por el paro de transportistas. “Un grupo de empresarios irá al paro porque la seguridad es un tema importante”, dijo esta mañana a RPP.

De igual forma, un grupo de empresarios de Gamarra confirmó su participación pese a que el gremio principal anunció que el emporio comercial operará con normalidad. “No solamente los emprendedores de Gamarra (se sumarán al paro) [...] comedores populares, vasos de leche, representación de juntas vecinales, han venido de muchos sectores [...] nosotros vamos a caminar por un clamor nacional”, señaló el presidente del Comité de Lucha de Gamarra, Carlos Choque.

La Policía investiga el cuádruple crimen perpetrado en el interior de una combi en el Callao. (Foto: César Grados/@photo.gec)

Si bien la Asociación de Bodegueros del Perú respalta la protesta, han asegurado que de todas formas atenderán este jueves, pero con la reja de los pequeños comercios cerrada. “Frente a la grave situación que se incrementa cada día de inseguridad ciudadana, expresamos nuestro rechazo a las actuales acciones delictivas y n o vamos a ceder ante el chantaje de los delincuentes que nos obligan a cerrar cobrándonos cupos y extorsionándonos con atentar nuestras vidas y negocios si no accedemos a sus demandas, por lo que vamos a seguir atendiendo a todos nuestros vecinos con la reja cerrada y con un pañuelo blanco y un letrero en la que mencionamos que queremos paz ”, indicaron en un comunicado.

Mientras que, desde grupos de Facebook, trabajadores de delivery aseguran que tampoco saldrán a trabajar este jueves.

Aunque la Asociación de Empresas de Transporte Interprovincial de Pasajeros (Cotrap-Apoip), Asociación Nacional de Integración de Transportistas y la Alianza de Empresas de Movilidad Urbana han asegurado que no participarán del paro nacional, otros gremios del sector transportes han decidido insistir en la protesta. Por ejemplo, la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional (Asotrani) que agrupa a más de 9 mil choferes, entre ellos taxistas, mototaxistas, conductores de autos colectivos, de transporte urbano y de carga. Asimismo, confirmó su participación el gremio Transportes Unidos, integrado por empresas de transporte urbano, incluidas la del Callao, quienes, en total, reúnen a unas 5 mil unidades.

Los gremios que sí acatarán el paro piden que el Congreso derogue la cuestionada Ley 32108, que de acuerdo a expertos impide la lucha contra el crimen organizado.

Suspenden clases

Ante el anunciado paro, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) suspendieron sus clases presenciales desde el miércoles 9 de octubre hasta el sábado 12 de octubre.

Durante dicho periodo, las casas de estudio desarrollarán todas sus actividades de forma virtual y los alumnos recién regresarán a las aulas el lunes 14 de octubre.

Asimismo, la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM) y la Universidad de Lima (ULima) y la Universidad del Pacífico (UP) también tendrán clases virtuales ante el anuncio de paro de transportistas. “Las evaluaciones programadas para dicha fecha serán postergadas. Asimismo, se suspenderán las labores administrativas presenciales”, informó la ULima en un comunicado.

Mientras tanto, el Ministerio de Educación (Minedu), hasta el momento, no ha emitido ningún comunicado oficial respecto al desarrollo de las clases presenciales en los colegios de Lima y Callao durante el paro anunciado.

Paro de pescadores

Para mañana también se ha convocado el paro de gremios de pescadores de Tumbes a Moquegua que protestan ante el desabastecimiento de la pota, el ingreso irregular de barcos chinos a las 200 millas peruanas y el Decreto Supremo 014-2024 del Ministerio de Producción.

La movilización iniciará a las 9 de la mañana en la Bahía de Paita para exigir que se declare en emergencia el recurso de calamar gigante (pota) y la destitución de los ministros de Producción, Transporte, Defensa y Turismo. Participarán los puertos y caletas de de San José, la Tortuga, la Islilla, Pucusana, Pisco, Matarani e Ilo.

La convocatoria ha sido realizada por la Sociedad Nacional de Pesca Artesanal del Perú (Sonapescal), la Asociación de Pescadores Artesanales de la Región Piura y el Sindicato de Pescadores y Armadores.

Aunque la nueva disposición de Produce elimina el vacío que permitía a embarcaciones extranjeras entrar a las 200 millas sin control, gremios denuncian que la norma no se ha cumplido en su primera semana

Días antes, en entrevista con El Comercio, Elsa Vega, presidenta de Sonapescal, denunció que, pese a que entró en vigencia la nueva normativa de Produce que establece medidas para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal en nuestro país, los barcos provenientes de China siguen ingresando a mar peruano sin vigilancia. “Estamos viviendo una de las peores crisis pesqueras. Antes por 5 soles tenías un kilo de pota y ahora está 30 soles. De haber sido el primer país exportador de pota este año no hemos pescado ni el 30% de la cuota anual que es 600 mil toneladas”, dijo.