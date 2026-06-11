Por Sebastián Ramírez Mendoza

Van a ocurrir cambios en las vías de la capital. La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), a través del Concejo Metropolitano, aprobó una ordenanza que declara en situación de emergencia el tránsito en las vías del sistema vial de competencia metropolitana por un plazo de 180 días calendario. Durante este periodo, la comuna edil desplegará acciones inmediatas de control, fiscalización, intervención vial y ordenamiento del tránsito.

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