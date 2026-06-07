La Defensoría del Pueblo advirtió este domingo sobre el riesgo de que votos válidamente emitidos sean anulados durante el escrutinio debido a la aparición de cédulas de sufragio rayadas o marcadas antes de ser entregadas a los electores. La entidad investiga más de un centenar de casos detectados en locales de votación de Lima Norte y exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad.

El defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, señaló en entrevista con RPP que las rayaduras halladas en algunas cédulas podrían constituir una nueva modalidad de intervención de terceros destinada a provocar la nulidad de votos durante el conteo.

“ Las cédulas no necesariamente están marcadas en los casilleros de los candidatos, sino están rayadas , de tal manera que en el acto de escrutinio la pretensión sería, y lo digo en condicional, que estas cédulas se anulen. Y eso sería grave”, manifestó.

Los electores denunciaron que varias cédulas presentaban garabatos, sugiriendo que podría ocasionar la anulación del voto. (Foto: El Comercio)

Gutiérrez indicó que la principal preocupación de la institución es determinar si se trata de hechos aislados o de una práctica sistemática orientada a alterar los resultados de la jornada electoral.

“Nos preocupa porque, si fuera así, un tema sistemático, en el momento de escrutinio se van a tener serios problemas porque los miembros de mesa, al ver que está marcado en un lugar y rayado en otro, van a pensar que se trata de un voto nulo y no de un voto válido ”, sostuvo.

El titular de la Defensoría afirmó que la entidad se encuentra verificando los reportes recibidos para descartar que la incidencia tenga una mayor extensión. “Esperemos que no escale, que no sea mayoritario y vamos a tener que cortar esto por lo más sano”, añadió.

La alerta surge luego de que la Defensoría del Pueblo reportara más de 100 cédulas marcadas antes de ser entregadas a los votantes en locales de sufragio ubicados en los distritos de Los Olivos y Puente Piedra.

Según el reporte de incidencias, el primer caso se registró en el colegio Enrique Milla Ochoa, en Los Olivos, donde un personero de mesa habría marcado 93 cédulas de votación a favor del partido político Juntos por el Perú. La institución informó que el implicado fue intervenido y que las cédulas fueron reemplazadas mediante actas de reserva.

Asimismo, precisó que una fiscal estuvo presente durante la intervención, mientras que personal de la ONPE y efectivos policiales realizaron las diligencias correspondientes.

La Defensoría del Pueblo emitió un reporte de incidencias donde precisa que más de un centenar de cédulas habrían sido marcadas antes de ser entregadas a los votantes. (Foto: Andina)

Un segundo incidente fue reportado en el colegio César Vallejo, en Puente Piedra, donde se detectaron 36 cédulas marcadas. De acuerdo con la Defensoría, los documentos fueron sustituidos por nuevas cédulas limpias tras la intervención del personal de la ONPE.

Finalmente, Gutiérrez exhortó a los ciudadanos a revisar cuidadosamente las cédulas antes de emitir su voto y comunicar de inmediato cualquier anomalía a los miembros de mesa.