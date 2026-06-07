Resumen

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reportan más de 100 cédulas marcadas durante jornada electoral en Lima. (Foto: El Comercio)
reportan más de 100 cédulas marcadas durante jornada electoral en Lima. (Foto: El Comercio)
Por Redacción EC

La Defensoría del Pueblo advirtió este domingo sobre el riesgo de que votos válidamente emitidos sean anulados durante el escrutinio debido a la aparición de cédulas de sufragio rayadas o marcadas antes de ser entregadas a los electores. La entidad investiga más de un centenar de casos detectados en locales de votación de Lima Norte y exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad.

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