Esta crisis se intensificó desde el 20 de agosto, cuando sujetos armados atacaron la flota de buses de la empresa Etuchisa, conocida como El Chino, en su paradero de Puente Piedra. Desde entonces, hasta el 18 de setiembre, se han registrado 14 atentados armados perpetrados por extorsionadores contra 10 empresas de transporte público en nueve distritos de la capital. Estos ataques causaron la muerte de dos conductores y dejaron a varios heridos.

Según fuentes del sector, las 10 empresas que son extorsionadas reúnen una flota diaria de entre 400 y 500 buses, que podría variar. Los 500 buses realizan aproximadamente 700 mil viajes al día con 350 mil pasajeros que los abordan al menos dos veces al día. Es decir, en peligro no solo están los choferes y cobradores, sino centenares de usuarios.

Un análisis realizado por El Comercio revela que Lima norte es la zona más afectada por estos ataques. Fuentes policiales del Diario señalan que detrás de estos hechos violentos estarían criminales vinculados a Erick Moreno Hernández, ‘Monstruo’, y a Adam Lucano Cotrina, ‘Jorobado’. Ambos son cabecillas de bandas de delincuentes que buscan el control total de las extorsiones, la comercialización de drogas y otras actividades ilícitas.

Desde hace un mes, la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) coordinan acciones para mitigar las extorsiones en el sector. Aunque la persecución de los criminales es responsabilidad de la policía, la ATU ha acordado con la PNP la ejecución de charlas informativas para empresas de transporte, con el fin de fomentar las denuncias por casos de extorsión.

Sin embargo, el exministro del Interior Rubén Vargas ha criticado la falta de una estrategia clara del Ministerio del Interior para enfrentar a la criminalidad organizada y las extorsiones. “El crimen organizado está más estructurado que el Gobierno y como consecuencia de ese serio desajuste es que estamos perdiendo la ciudad”, dijo.

Para Nicolás Zevallos, las capacitaciones no serían eficientes si el objetivo es controlar las extorsiones. Indicó que es necesaria la inteligencia policial estratégica y operativa. “Están en medio de una pugna seria por el control de estas rutas en Lima. Esto ya ha pasado en Trujillo hace 10 años”, concluyó.

Hace unos días, ante la Comisión de Defensa Nacional del Congreso, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, informó que la Policía Nacional del Perú ha logrado identificar a una organización criminal extranjera responsable de las extorsiones a la empresa Etuchisa.

El jefe de Cartera también indicó que han implementado medidas para reforzar la seguridad en las zonas más afectadas por las extorsiones. Entre ellas mencionó que han aplicado operativos de control de identidad y patrullajes. “El problema de las extorsiones es cada vez más complejo, pero estamos tomando acciones contundentes para enfrentarlo”, declaró el ministro.

Paralizadas

Este lunes, más de 300 conductores de la empresa Consorcio Roma, que cubre la ruta San Juan de Lurigancho-Ventanilla, decidieron paralizar sus operaciones por temor a los ataques extorsivos. El pasado sábado 14, una unidad de la empresa fue víctima de un atentado que dejó como saldo a un conductor herido.

“Estamos paralizando las unidades por las constantes amenazas que tenemos desde la semana pasada. La primera fue con impacto de bala y solo hubo daño material, la segunda de milagro un conductor no salió herido y esta última, que fue el día sábado 14, un compañero recibió un balazo”, dijo uno de los choferes de la empresa.

Más de 300 conductores de la empresa Consorcio Roma, de la ruta San Juan de Lurigancho-Ventanilla, decidieron paralizar sus operaciones por temor a las extorsiones. (Foto: Facebook)

Lamentablemente no son los únicos enfrentando este problema. Un grupo de trabajadores de la empresa Santa Catalina también anunció esta semana la suspensión de sus labores. En mismo día que fue baleado un conductor de la línea conocida como ‘Roma’, en Villa El Salvador un grupo de extorsionadores ingresó a la cochera de la empresa Santa Catalina y dispararon 13 veces contra varios buses que estaban estacionados.

Conductores de la empresa de transportes Santa Catalina han decidido suspender su servicio tras una serie de amenazas y ataques violentos. (Foto: Joseph Ángeles)

En tanto, el primer ataque contra la empresa se registró el jueves 12 de septiembre, cuando un conductor de la línea C fue interceptado a la altura de la estación Bayóvar de la Línea 1 del Metro por dos desconocidos armados, quienes lo amenazaron. “Me pusieron una pistola y me dejaron un mensaje para la empresa. Han estado con arma”, relató el conductor.

“Nosotros tenemos familia, tenemos hijos que mantener y prácticamente no sabemos en qué momento puede subir un delincuente al bus a dispararnos. Por eso es que hemos decidido no salir a trabajar hasta que se solucionen estos problemas”, manifestó uno de los conductores.

En una entrega anterior, este Diario alertó que los buses de transporte público estarían pagando un monto de S/20 diarios para circular. En el caso de las combis, S/5. En tanto, los micros abonarían S/10 al día.

La ganancia para la organización criminal que recibe el pago de cupo sería de hasta S/672.000,00 anuales. Todo depende de la ruta, el tipo de vehículo, el número de flota, cantidad de pasajeros que traslada y sus ganancias. Ese conjunto de factores son analizados por los extorsionadores antes de exigir pagos.