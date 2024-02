Lima Metropolitana sumó una nueva muerte por dengue en lo que va del año. A la víctima reportada en Jesús María, se suma otra de Villa El Salvador, según dio a conocer el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) del Ministerio de Salud (Minsa). A nivel nacional son 28 los decesos registrados y 24.981 casos, entre confirmados y probables, de esta enfermedad, todo ello hasta la semana epidemiológica número 7.

A nivel de Lima región, se suma un deceso más ocurrido en Cañete, por lo que el total de fallecidos por dengue en esa jurisdicción asciende a tres.

Además, de acuerdo a la Sala Situacional del Dengue, monitoreada por el CDC, se han notificado 13.131 casos confirmados y 11.850 probables, dando un total de 24.981.

Las regiones que más casos presentan son: La Libertad 4.207 casos, Piura (4.155), Ica (3.313), Áncash (2.462), San Martín (1.633) y Lima (1.495).

Cifras de fallecidos a nivel país

A nivel nacional, el departamento de La Libertad reporta seis muertes por dengue, en las provincias de Ascope, Gran Chimú, Bolívar y Trujillo (dos decesos en Florencia de Mora y uno en La Esperanza).

En tanto, en el departamento de Áncash, han fallecido cinco personas por la enfermedad, todas en la provincia de Casma.

Igual número de decesos se registra en Piura: dos en la provincia de Paita, uno en Piura, uno en Sullana y otro en Talara.

Ica y Lima reportan tres decesos; dos en Junín, uno en Lambayeque, uno en Amazonas, uno en Cusco y uno en Huánuco.

En comunicación con El Comercio, el médico infectólogo Leslie Soto explicó que es vital potenciar el primer nivel de atención para que los casos leves no se conviertan en graves y deriven en una muerte. “Hay que reforzar el primer nivel de atención, los hospitales no son para manejar dengue simple. En los hospitales uno trata cuadros severos de la enfermedad. Cada paciente, según su situación, tiene un lugar específico en los niveles de atención médica y en el país, el primer nivel se descuidó con la Covid y no se ha reforzado”, dijo.

Fallecidos por dengue entre 2020 y 2024 hasta la semana 7

2020: 17

2021: 6

2022: 23

2023: 18

2024: 28

¿Qué es el dengue?

Según lo define el CDC del Minsa, el dengue es una enfermedad, producida por el virus (microorganismo) del dengue; transmitido por el zancudo Aedes, que se cría en cualquier recipiente que contenga agua acumulada, en objetos en desuso tanto en el interior o al exterior de la casa.

¿Cómo se transmite el dengue?

El zancudo adquiere el virus al picar a una persona infectada (que tiene el virus del dengue).

Los virus del dengue se transmiten a la persona por la picadura del zancudo Aedes hembra infectado.

hembra infectado. El virus circula en la sangre de la persona infectada durante 2 a 7 días, el zancudo adquiere el virus cuando pica a una persona durante este período.

¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad?

Fiebre alta (38 – 39º).

Dolor muscular.

Sarpullido en la piel (rash).

Dolor de cabeza