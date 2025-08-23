Autoridades ambientales buscan determinar el alcance de la contaminación y las responsabilidades. (Foto: Difusión)
Autoridades ambientales buscan determinar el alcance de la contaminación y las responsabilidades. (Foto: Difusión)
Redacción EC
Redacción EC

La (Segundo Despacho) realizó una diligencia de verificación de daños tras el accidente de tránsito que ocasionó un derrame de hidrocarburos en el kilómetro 81.5 de la . El hecho habría generado que el petróleo derramado llegue hasta el , causando un riesgo de contaminación.

LEE: Bus de transporte público se empotra en vivienda tras triple choque en Villa El Salvador

La inspección estuvo liderada por el fiscal provincial Martín Pomalazo Flores y la fiscal adjunta provincial Luz Edith Córdova Padilla, quienes acudieron junto a representantes del (OEFA) y del Área de Calidad de la Administración Local del Agua (ALA) Chillón-Rímac-Lurín.

Newsletter Buenos días

Carlos Salas Abusada
Investigación preliminar fue encargada a la comisaría de San Mateo por cercanía a la zona. (Foto: Difusión)
Investigación preliminar fue encargada a la comisaría de San Mateo por cercanía a la zona. (Foto: Difusión)

Durante el recorrido en la zona afectada, el personal fiscal corroboró la presencia de restos de petróleo industrial en la calzada y vestigios que se extendían por la cuneta pluvial hasta alcanzar el cauce del río. Por su parte, los equipos técnicos de OEFA y ALA procedieron a recolectar muestras de hidrocarburos para realizar los análisis correspondientes, cuyos resultados serán remitidos al Ministerio Público.

Asimismo, el fiscal provincial dispuso que la investigación preliminar quede a cargo de la comisaría de San Mateo, por la proximidad al lugar de los hechos y su capacidad de respuesta inmediata.

Fiscalía de Huarochirí realizó diligencia junto a OEFA y ALA para recoger muestras. (Foto: Difusión)
Fiscalía de Huarochirí realizó diligencia junto a OEFA y ALA para recoger muestras. (Foto: Difusión)

Los hechos fueron puestos en conocimiento de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA), que coordinó acciones con la Presidencia de Fiscales de Lima Este y con la Fiscalía Penal de Turno de Huarochirí.

MÁS: Antamina retoma control de terreno invadido por miembros de la comunidad campesina de Huaripampa

La Fiscalía destacó que estas acciones buscan garantizar la defensa del y la protección de los recursos naturales, reafirmando el compromiso de las FEMA en la atención de emergencias ambientales.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC