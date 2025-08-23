La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huarochirí (Segundo Despacho) realizó una diligencia de verificación de daños tras el accidente de tránsito que ocasionó un derrame de hidrocarburos en el kilómetro 81.5 de la Carretera Central. El hecho habría generado que el petróleo derramado llegue hasta el río Rímac, causando un riesgo de contaminación.

La inspección estuvo liderada por el fiscal provincial Martín Pomalazo Flores y la fiscal adjunta provincial Luz Edith Córdova Padilla, quienes acudieron junto a representantes del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y del Área de Calidad de la Administración Local del Agua (ALA) Chillón-Rímac-Lurín.

Investigación preliminar fue encargada a la comisaría de San Mateo por cercanía a la zona. (Foto: Difusión)

Durante el recorrido en la zona afectada, el personal fiscal corroboró la presencia de restos de petróleo industrial en la calzada y vestigios que se extendían por la cuneta pluvial hasta alcanzar el cauce del río. Por su parte, los equipos técnicos de OEFA y ALA procedieron a recolectar muestras de hidrocarburos para realizar los análisis correspondientes, cuyos resultados serán remitidos al Ministerio Público.

Asimismo, el fiscal provincial dispuso que la investigación preliminar quede a cargo de la comisaría de San Mateo, por la proximidad al lugar de los hechos y su capacidad de respuesta inmediata.

Fiscalía de Huarochirí realizó diligencia junto a OEFA y ALA para recoger muestras. (Foto: Difusión)

Los hechos fueron puestos en conocimiento de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA), que coordinó acciones con la Presidencia de Fiscales de Lima Este y con la Fiscalía Penal de Turno de Huarochirí.

La Fiscalía destacó que estas acciones buscan garantizar la defensa del medio ambiente y la protección de los recursos naturales, reafirmando el compromiso de las FEMA en la atención de emergencias ambientales.