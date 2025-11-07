Un megaoperativo policial permitió la captura de seis presuntos integrantes de la organización criminal ‘Perú Unidos’, dedicada a la extorsión de empresas de transporte en el Callao, Ventanilla y Carmen de la Legua. Entre los detenidos figuran una madre y su hija, señaladas como parte del clan familiar que controlaba las finanzas del grupo.

El operativo se realizó desde la madrugada de este viernes 7 de noviembre de manera simultánea en Callao, Chorrillos, Ventanilla y Ancón, con participación de agentes especializados y representantes del Ministerio Público.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Durante la intervención se incautaron armas de fuego, marihuana, cartuchos de dinamita y dinero en efectivo. La Policía Nacional estima que la organización habría obtenido más de S/ 1.8 millones producto de las extorsiones.

La banda criminal 'Perú Unidos' estaba dedicada al cobro de cupos a seis empresas de transportes en el Callao. Foto: Ministerio Público

La intervención principal tuvo lugar en la cuadra 8 del jirón Loreto, en el Callao, donde fue detenida Roxana Vilchez Alcalde, presunta encargada de manejar los cobros y las cuentas de la banda, junto a su hija, cuya identidad aún no se ha revelado.

Juan Barrios Vilchez, otro integrante del clan y supuesto cabecilla operativo, logró escapar antes de ser capturado. Su paradero continúa siendo desconocido.

Modus operandi

Según explicó el general PNP Óscar Conde, la banda extorsionaba a al menos 12 empresas de transporte, exigiendo pagos diarios de entre S/ 5 y S/ 8 por cada vuelta realizada por los vehículos. Este sistema de cobro les permitía obtener ingresos constantes y mantener un control delictivo sobre las rutas en el Callao, Ventanilla, Carmen de la Legua y zonas aledañas.

Un total de 11 inmuebles fueron allanados como parte del operativo. Foto: Ministerio Público

En total, el Ministerio Público allanó 11 inmuebles en diversos distritos, incluidos San Borja y Chorrillos, con la participación de 15 fiscales especializados en crimen organizado.

El coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, Jorge Chávez Cotrina, destacó que la intervención representa un duro golpe al crimen organizado que opera en Lima y Callao.

Asimismo, las investigaciones preliminares señalan que el clan ‘Perú Unidos’ también estaría involucrado en el tráfico de drogas, específicamente en la venta de clorhidrato de cocaína y marihuana , lo que ampliaba sus fuentes de financiamiento ilícito.

VIDEO RECOMENDADO: