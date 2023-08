Más de 300 personas formaban esta mañana una cola de seis cuadras en los exteriores de un terreno en la zona de Musa, en La Molina, cerca del estadio del distrito y frente al mercado Cooperativa Musa. Ellos llegaron con la promesa de inscribirse en la entrega de lotes para obtener una vivienda propia.

“Ayer una amiga del mercado me dijo que este era un proyecto de una casa fabricada que vendría con agua, desagüe. Me dijeron que haga mi cola y por eso yo he venido”, explicó una madre de familia sin precisar quién sería el responsable de la convocatoria. “Me dijeron que esto es del fondo ‘Mi Vivienda’. Sobre los requisitos, nos indicaron que debemos ser mayores de 18 años, no tener casa ni deudas en el banco”, añadió otra persona sin mencionar la institución a cargo del proyecto.

Algunos ciudadanos en la fila colocaban sus datos en una ficha que indicaba el nombre del proyecto: ‘Cantera Verde’, que ofrece 426 Viviendas de Interés Social (VIS).

Cientos de personas hicieron largas colas ante un supuesto ofrecimiento de lotes en Musa. Fotos: Cesar Campos/@photogec / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR CAMPOS

¿Cuál es la extensión del terreno y qué declaró el gerente de la empresa a cargo?

El terreno pertenece a la empresa inmobiliaria Arenera La Molina S.A. Se trata de una cantera de 143 hectáreas y aproximadamente 30 metros bajo tierra cuya extensión abarca el límite de los distritos de La Molina y Pachacamac. Se encuentra en el kilómetro 10.5 de la carretera a Cieneguilla.

Interior del terreno de la empresa La Arenera La Molina S.A donde se realizaría el proyecto 'Cantera Verde'. Fotos: Cesar Campos/@photogec / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR CAMPOS

Nicolás Ramos Cornejo, gerente de la inmobiliaria, llegó al predio y explicó que su empresa no organizó una “donación ni sorteo de viviendas” . Además, lamentó que muchos ciudadanos hayan sido engañados.

“Lo que existe acá es un proyecto de vivienda de interés social en la zona de Pachacamac. Se denomina proyecto de Cantera Verde y no está en La Molina. Contamos con la licencia de construcción de Pachacamac y tenemos las constancias de Registros Públicos”, declaró.

Este diario tuvo acceso a la descripción de las casas que ofrece el proyecto. Se trata de 426 VIS agrupadas en bloques multifamiliares con un área techada de 56.26m² y una posible ampliación de hasta 78m² que incluye un segundo piso.

Ramos añadió que el proyecto aún se encuentra en la fase de postulación ante el Ministerio de Vivienda: “Esperamos a la brevedad que se nos otorgue el código de registro del proyecto para aplicar al programa Techo propio a través del Fondo Mi vivienda bajo la modalidad de adquisición de vivienda Nueva”.

Por otro lado, indicó que, a través de las fichas entregadas a los ciudadanos, obtendrán los datos de las familias interesadas en adquirir una vivienda para luego contactarlas.

Respuesta de el fondo Mivivienda y cómo se accede a Techo propio

Larissa Laguna, vocera del Fondo Mivivienda, aseguró a El Comercio que la empresa Arenera La Molina S.A creó una expectativa falsa en los ciudadanos, puesto que ‘Cantera Verde’ aún no cuenta con un ‘Código de Proyecto’.

“Mientras no se tenga este registro, una inmobiliaria no puede utilizar el nombre ni el logo del Fondo Mivivienda para promocionar su proyecto. Además, las familias que llenaron el padrón de la empresa no tienen ninguna garantía de formar parte del proceso para obtener una propiedad en este terreno, porque ese formulario no es un canal oficial”, detalló Laguna.

A través de un comunicado, el Fondo Mivivienda negó que el programa Techo Propio entregue lotes o terrenos .

La modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva del programa Techo Propio, que supuestamente ofrece el proyecto ‘Cantera Verde’, está dirigida a las familias que no tienen vivienda ni terreno para que compren una VIS, priorizada con ayuda del Bono Familiar Habitacional - BFH.

El monto varia según los 4 tipos de VIS y sus priorizaciones de acuerdo a lo especificado en el siguiente cuadro:

¿Qué solicita el Fondo Mivivienda para acceder a Techo propio?

1. Conformar un Grupo Familiar: Para la compra de una vivienda o construcción o mejoramiento de una casa, el jefe de familia debe declarar a uno o más personas dependientes del hogar como esposa, esposo, hijos o hermanos.

2. No haber recibido apoyo habitacional anteriormente por parte del Estado peruano.

3. Si el postulante quiere comprar una vivienda, no podrá adquirir un segundo terreno o casa con las mismas características a nivel nacional.

4. Si el postulante quiere construir o mejorar una casa, debe ser propietario del predio y contar con inscripción en Registros Públicos sin cargas ni gravámenes.

5. La familia interesada puede consultar detalles sobre el registro para beneficiarios a través de BHF - MVCS, e ingresar a este link para revisar los formularios solicitados: TECHO PROPIO - MVCS.

El municipio de La Molina sancionará a la empresa

La Municipalidad de La Molina anunció a través de un comunicado que sancionará a Arenera La Molina S.A por “promocionar la venta de lotes en su distrito sin contar con la autorización de la comuna”.