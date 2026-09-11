La Municipalidad Metropolitana de Lima preparó una programación especial por el Día de la Familia Peruana, que se conmemora cada segundo domingo de setiembre. Bajo el lema “Lima en familia”, las actividades continuarán hasta el domingo 13 e incluyen talleres, espectáculos, actividades deportivas, recorridos turísticos, cine, concursos y jornadas de integración familiar en distintos puntos de la capital.

Para el sábado 12 se programó la jornada “Familia, Diversión y Cultura en La Muralla”, de 11:00 a. m. a 3:00 p. m., y el “Pasacalle en Lima”, que partirá desde el Parque La Muralla y llegará hasta la Plaza San Martín. En Pantanos de Villa se realizará, a la 1:00 p. m., el “Bingo de Aves y show de Tachuris”. La Plaza Mayor tendrá una retreta de la Banda de Música del Ejército del Perú a las 7:00 p. m., mientras que el Museo Bodega y Quadra ofrecerá funciones de “Cuentacuentos en el MET”.

El domingo 13 de setiembre, fecha central de la celebración, se desarrollarán actividades simultáneas en diferentes espacios de Lima. En Pantanos de Villa se realizará la Gincana Familiar “La familia recicla”. Además, los grupos familiares de más de cuatro integrantes tendrán ingreso gratuito, mientras que los grupos de más de seis personas podrán acceder a una hora de picnic gratuita en el Embarcadero 2. También habrá una promoción de 2x1 en actividades acuáticas y el ingreso gratuito para las primeras 20 personas.

Estas son las actividades programadas por la Municipalidad de Lima. (Foto: Municipalidad de Lima)

En los parques y clubes metropolitanos se realizarán jornadas de integración, talleres, festivales y espectáculos. Entre las actividades figuran “Familias Unidas, Mentes Sanas: Jornada de Integración y Bienestar”, en el Parque Metropolitano Los Anillos; un taller de dibujo y pintura y una presentación de la Morenada Huajsapata Puno, en la Alameda Las Malvinas; además de shows musicales e infantiles en los clubes Huáscar, Manco Cápac, Lloque Yupanqui y Flor de Amancaes.

El Circuito Mágico del Agua también tendrá una programación especial, con un pasacalle de Caporales de 5:00 p. m. a 6:00 p. m., un show infantil y presentaciones musicales hasta las 8:00 p. m. En el Parque de las Leyendas, sede Huachipa, se ofrecerán exhibiciones de lobos de mar y el espectáculo “Sonrisas de Leyendas”. En la sede San Miguel habrá talleres ambientales y artísticos, una función teatral en Cine 5D y una exhibición de Rock Acrobático.

Conoce las actividades que ofrecerá Lima este fin de semana. (Foto: Municipalidad de Lima)

La programación también contempla actividades deportivas. La Ciclovía Recreativa de la avenida Arequipa funcionará este domingo de 7:00 a. m. a 1:00 p. m., con espacio para correr, caminar o desplazarse en bicicleta. En la cuadra 10 se desarrollará la Escuela Metropolitana de Ciclismo Urbano y en la cuadra 8 habrá ajedrez gigante y auxilio mecánico gratuito para bicicletas.

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Como parte de las actividades turísticas, la Gerencia de Desarrollo Económico ofrecerá tres recorridos para el domingo: el Full Day al Castillo de Chancay y hacienda Huando, “La ruta de los artistas criollos y populares” y “En familia en el Circuito Mágico del Agua”. Las inscripciones y pagos se realizarán a través del Facebook de Desarrollo Económico MML, según la disponibilidad de cada actividad.

La Municipalidad de Lima indicó que los vecinos pueden consultar sus canales digitales oficiales para conocer los detalles de la programación y verificar cuáles de las actividades requieren inscripción previa.

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