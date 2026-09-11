Lima prepara actividades gratuitas en parques, clubes y espacios culturales. (Foto: Municipalidad de Lima)
Lima prepara actividades gratuitas en parques, clubes y espacios culturales. (Foto: Municipalidad de Lima)
Por Redacción EC

La Municipalidad Metropolitana de Lima preparó una programación especial por el Día de la Familia Peruana, que se conmemora cada segundo domingo de setiembre. Bajo el lema “Lima en familia”, las actividades continuarán hasta el domingo 13 e incluyen talleres, espectáculos, actividades deportivas, recorridos turísticos, cine, concursos y jornadas de integración familiar en distintos puntos de la capital.

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