Por el Día de la Madre 2024, que se celebra este domingo 12 de mayo, el Parque de las Leyendas ofrecerá la entrada completamente gratuita para las 200 primeras mamás. Los 100 primeros pases serán para las instalaciones de San Miguel; y las otras 100 para la sede Huachipa.

Las celebraciones por este magno día comenzarán desde este viernes 10 de mayo desde las 9:30 a. m. con diversos enriquecimientos a las madres del reino animal en la zona Internacional, Felinario, zona Sierra y Granja Interactiva respectivamente.

Luego, el sábado 11, desde las 3:00 p. m. se llevará a cabo presentaciones de danzas, teatro o música en el patio central.

Día central

El domingo 12 a las 9:30 a. m. . los especialistas de zoología les brindarán unos regalos a las mamás de la colección zoológica comenzando con el maquisapa cenizo; luego a las 10 a.m. con los otorongos; a las 11:00 a.m. con los tapires amazónicos; a las 11:30 a.m. con los monitos titi en zona Selva y a la 1 p.m. en caballeriza zona Costa.

Tambiéne se realizará una charla sobre la maternidad en el Perú prehispánico y madres e hijos elaboran pulseras que se llevarán de recuerdo en el Camping Oasis.

A las 3 p.m. en ambas sedes, tanto San Miguel como Huachipa, se llevarán a cabo un show infantil y una presentación musical para festejar con las asistentes.

¿Cuánto vale el ingreso al Parque de las Leyendas?

El Parque de las Leyendas reitera que el costo de la entrada para adultos es de 15 soles por persona, 8 soles para niños de 3 a los 12 años y 4 soles para adultos mayores (de 65 años para arriba).