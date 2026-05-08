La Municipalidad Metropolitana de Lima anunció una especial programación de actividades por el Día de la Madre como parte de la campaña “Mamá: Energía que mueve Lima”, impulsada por el alcalde Renzo Reggiardo.

La iniciativa busca reconocer y valorar el rol de las madres como protagonistas del desarrollo de la ciudad mediante actividades culturales, recreativas y familiares que se desarrollarán en distintos distritos de Lima.

Lima celebrará el Día de la Madre con conciertos, talleres y recorridos turísticos Foto: Oficina de Comunicaciones de la MML

Las actividades iniciarán el viernes 8 de mayo con el “Recital para Mamá”, espectáculo que se realizará desde las 7 p. m. en el Museo Metropolitano de Lima y contará con la participación de un reconocido Coro Polifónico.

El sábado 9 de mayo, las actividades continuarán con un Aerotón en el Club Metropolitano Huáscar desde las 10 a. m. hasta la 1 p. m., dirigido especialmente a las madres de Lima Sur.

Ese mismo día, en el Cercado de Lima, se desarrollará el recorrido turístico “Celebrando el Día de la Madre”, donde las participantes podrán recorrer distintos puntos emblemáticos de la ciudad a bordo de un bus panorámico.

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Talleres, baile y espectáculos musicales

La programación también incluye clases de baile en el Club Metropolitano Flor de Amancaes desde las 3 p. m. En paralelo, el Parque de las Leyendas ofrecerá clases de salsa y bachata dirigidas por el grupo “Explosión de Salsa”.

Asimismo, en el Parque de las Leyendas se realizará el espectáculo “Tradición de Capa y Espada”, una presentación de música tradicional y folclórica pensada para toda la familia.

Por otro lado, el Museo Metropolitano organizará un taller de flores donde los asistentes aprenderán técnicas de diseño floral, mientras que el cierre musical del sábado estará a cargo de la Orquesta de Cámara de la PNP con el espectáculo “Sinfonía para Mamá”.

Lima celebrará el Día de la Madre con conciertos, talleres y recorridos turísticos. Foto: Oficina de Comunicaciones de la MML

Ingreso gratuito, recorridos especiales, conciertos y homenajes

El domingo 10 de mayo, día central de las celebraciones, las actividades comenzarán desde las 8:30 a. m. con visitas familiares al Pantanos de Villa. Además, las primeras 200 madres podrán ingresar gratis al Parque de las Leyendas en sus sedes de San Miguel y Huachipa.

A las 10 a. m. se realizará el recorrido turístico “La Ruta del Marqués”, que permitirá conocer algunos de los espacios más emblemáticos del Centro Histórico de Lima.

Mientras tanto, el Club Metropolitano Cápac Yupanqui ofrecerá el masterclass de baile “Reinas del Movimiento”, dirigido a madres y familias.

Municipalidad de Lima presentó agenda especial para homenajear a las madres este fin de semana Foto: Oficina de Comunicaciones de la MML

La Municipalidad de Lima también anunció conciertos especiales para homenajear a las madres en distintas sedes de la ciudad.

En el Parque de las Leyendas de San Miguel se presentará el espectáculo de cumbia peruana “Guerreras del Amor” con Flora Masato, mientras que en Huachipa habrá un show de mariachis con canciones de Pedro Infante interpretadas por Jesús Zavaleta.

Asimismo, el Club Metropolitano Huáscar desarrollará una gincana familiar desde las 4 p. m., mientras que el cierre de las celebraciones será en el Circuito Mágico del Agua con un homenaje musical a cargo del Mariachi Guadalajara desde las 7 p. m.

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