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Parque de las Leyendas, Circuito Mágico y museos tendrán actividades especiales por el Día de la Madre. Foto: Oficina de Comunicaciones de la MML
Parque de las Leyendas, Circuito Mágico y museos tendrán actividades especiales por el Día de la Madre. Foto: Oficina de Comunicaciones de la MML
Por Redacción EC

La Municipalidad Metropolitana de Lima anunció una especial programación de actividades por el Día de la Madre como parte de la campaña “Mamá: Energía que mueve Lima”, impulsada por el alcalde Renzo Reggiardo.

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