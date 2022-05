COMANDANTE PNP ROXANA TELLO CAMINO

El camino no ha sido sencillo en estas dos décadas de carrera policial, más aún cuando persiste el estereotipo de la madre-ama de casa que no puede desarrollarse en otros ámbitos. “En mi generación aún teníamos esa pared en la que los hombres todavía no veían a una mujer que pueda liderar. Así hemos tenido que ir avanzando, las mujeres y madres somos minoría, pero poco a poco estamos aumentando”, explica.