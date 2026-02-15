Cientos de parejas celebraron San Valentín en parques de Miraflores y Barranco| FOTOS

Cientos de parejas acudieron este 14 de febrero a diversos espacios públicos de Lima para celebrar el Día de San Valentín, especialmente en distritos como Miraflores y Barranco, donde los parques y malecones se convirtieron en puntos de encuentro para quienes buscaron compartir la fecha al aire libre.

Cientos de parejas acudieron este 14 de febrero a los parques de Miraflores y Barranco. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec

Uno de los lugares más concurridos fue el Parque del Amor, donde desde tempranas horas se observaron parejas tomándose fotografías frente al emblemático mosaico multicolor y el monumento central, así como intercambiando flores, globos y pequeños obsequios. Escenas similares se repitieron en otros parques del distrito y en áreas verdes cercanas al litoral.

Amigos y familias también disfrutaron San Valentín. Foto: GEC

En Barranco, los visitantes también aprovecharon los miradores y zonas recreativas para pasar la jornada, mientras comerciantes ambulantes ofrecían rosas, peluches y chocolates a quienes llegaban sin regalo previo.

Asimismo, varios grupos optaron por reunirse en distintos puntos de la Costa Verde, donde las áreas abiertas frente al océano sirvieron como escenario para pícnics improvisados y caminatas al atardecer.

Las municipalidades de ambos distritos desplegaron personal de serenazgo y limpieza para mantener el orden y garantizar la seguridad de los asistentes, en una jornada marcada por alta afluencia de público y un ambiente festivo. Las autoridades recordaron a los visitantes cuidar los espacios públicos y respetar las normas locales durante las celebraciones.

Cientos de parejas acudieron este 14 de febrero a los parques de Miraflores y Barranco. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec

El incremento de visitantes también generó mayor movimiento vehicular en las vías cercanas al litoral, así como una alta demanda en restaurantes y cafeterías de la zona, donde muchas parejas optaron por cerrar la celebración con una cena o un brindis frente al mar.

Durante la tarde y noche, el ambiente romántico se mantuvo con música, fotografías y encuentros espontáneos, mientras familias y grupos de amigos también se sumaron a las actividades, convirtiendo los parques en espacios de convivencia que reflejaron una de las jornadas más concurridas del año en estos distritos costeros.