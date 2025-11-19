En el marco del Día Internacional del Hombre, el Seguro Integral de Salud (SIS) del Ministerio de Salud (Minsa) financió 10.215 atenciones por cáncer de próstata a 4.774 asegurados durante el presente año,

Estas atenciones incluyen consultas especializadas, exámenes de diagnóstico, seguimiento clínico, procedimientos y tratamientos que forman parte de la cobertura financiera del SIS a través de los establecimientos de salud del Minsa y Gobiernos regionales en todo el Perú.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Estas acciones buscan garantizar que más hombres accedan a servicios oportunos, especialmente en una enfermedad cuya detección temprana resulta clave para salvar vidas.

¿A qué edad debo hacerme un examen de próstata?

El SIS recuerda que el cáncer de próstata es una enfermedad silenciosa en etapas iniciales, por lo que es fundamental que los hombres mayores de 50 años, o desde los 40 en caso de tener antecedentes familiares, acudan a controles preventivos y chequeos periódicos.

Asimismo, insta a la población a mantener hábitos saludables y acudir oportunamente a los establecimientos de salud para evitar diagnósticos tardíos.

En esta fecha especial, el SIS reafirma su compromiso con la salud integral masculina, promoviendo el autocuidado, la prevención y el acceso igualitario a servicios de salud.

¿Qué es el SIS?

El SIS es un seguro de salud dirigido a todos los residentes en el país que no cuentan con otro seguro de salud público o privado, y financia las atenciones de salud de sus asegurados. Verifica tu afiliación ingresando al aplicativo móvil “Asegúrate e infórmate”, a la página web o a través de la Línea 113, opción 4.