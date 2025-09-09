A pocos días del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, cifras oficiales del Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado – Hideyo Noguchi” (INSM “HD-HN”) revelan un panorama alarmante: la ideación suicida se ha convertido en la tercera causa de atenciones en su Departamento de Emergencias.
LEE: INSN de San Borja confirma 12 niños infectados por bacteria: ¿Cómo actúa en el cuerpo y en qué lugares se encuentra?
En lo que va del 2025, se han registrado 1,396 atenciones por pensamientos suicidas y cerca de 500 por intentos de suicidio, una situación que refleja la magnitud de la crisis de salud mental en el país.
Newsletter Buenos días
Los datos muestran que más del 76 % de los casos corresponden a mujeres, especialmente jóvenes entre 15 y 29 años. En la población adolescente de 15 a 17 años, la ideación suicida es la primera causa de atención en emergencias, superando incluso a la depresión y la ansiedad.
Tras una caída registrada entre 2020 y 2022, los casos se dispararon en 2023, con un aumento de más del 500 %. Los especialistas advierten que este fenómeno refleja una demanda acumulada y el impacto sostenido de la pandemia en la salud mental de la población.
Los profesionales del INSM recuerdan que la diferencia entre ideación (pensamiento) e intento (acción) representa una ventana de oportunidad. “Invertir en salud mental juvenil no es un gasto, es salvar vidas”, señalan, subrayando que una detección e intervención temprana pueden prevenir consecuencias irreversibles.
Entre las señales que deben encender alertas figuran expresiones de desesperanza (“no vale la pena vivir”), aislamiento abrupto, cambios extremos de humor, pérdida de interés en actividades o despedidas simbólicas.
MÁS: E-pass en peajes continúa suspendido a tres meses del verano: Hasta 400 mil usuarios serán afectados si no se reestablece
El Instituto recomienda enfrentar estas situaciones con empatía, escuchando sin juzgar y haciendo preguntas directas: “¿Quieres hablar de lo que te pasa?” o “¿Has tenido pensamientos de hacerte daño?”.
El INSM recuerda que, ante una situación de riesgo, cualquier persona puede marcar gratuitamente el 113, opción 5, para recibir orientación y apoyo profesional.
TE PUEDE INTERESAR
- El gobierno propone reducir presupuesto para orden y seguridad en el 2026 pese a ola de crímenes y homicidios
- Fiscalía interviene Municipalidad de Comas tras denuncia de trabajadoras obligadas a vestirse de “porristas”
- Cercado de Lima: camión con aceite vegetal se volcó en la Línea Amarilla y generó congestión vehicular
- Mundial de Desayunos: Perú avanza a la final con el pan con chicharrón, ¿cuánto cuesta y cuántos se venden al año?
- SMP: capturan a dos menores que se grababan disparando al aire y mostrando armas
Contenido sugerido
Contenido GEC