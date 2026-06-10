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Resumen

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Hoy, 10 de junio, se conmemora el Día Mundial de la Seguridad Vial, una fecha que busca promover conductas responsables entre conductores, pasajeros y peatones. Sin embargo, en el Perú las cifras de accidentes de tránsito continúan siendo preocupantes y reflejan la necesidad de reforzar la seguridad vial en el país.

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