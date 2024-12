El mes de diciembre cuenta con tres fines de semana largos debido a la existencia de tres feriados y cinco días no laborables para el sector público; a estos últimos pueden sumarse las empresas del sector privado. Este escenario será una oportunidad para que miles de ciudadanos de Lima salgan de la metrópoli a través de la Panamericana Sur.

Los feriados de este mes son el domingo 8 por el Día de la Inmaculada Concepción; el lunes 9 por la Batalla de Ayacucho; y el miércoles 25 por Navidad.

Asimismo, el Decreto Supremo 011-2024-PCM publicado en el diario El Peruano estableció los siguientes cinco días no laborables para diciembre:

Viernes 6 de diciembre

Lunes 23 de diciembre

Martes 24 de diciembre

Lunes 30 de diciembre

Martes 31 de diciembre

Las personas que no trabajen durante los días no laborables establecidos deberán ajustar sus horarios para compensar las horas no trabajadas de acuerdo a lo que estipule el titular de la entidad pública. Los días restantes del mes se destinarán para la compensación

Por su parte, las instituciones del sector privado pueden adherirse a esta medida previo acuerdo entre el empleador y los trabajadores para definir cómo se recuperarán las horas que no se trabajen. En caso de no llegar a un consenso, la norma determina que la decisión recae en el empleador.

De esta forma, los tres feriados largos de diciembre tendrán las siguientes fechas:

Viernes Sábado Domingo Lunes 6

(Día no laborable para el sector público) 7 8

(Feriado) 9

(Feriado)

Sábado Domingo Lunes Martes 21 22 23

(Día no laborable para el sector público) 24

(Día no laborable para el sector público)

Sábado Domingo Lunes Martes 28 29 30

(Día no laborable para el sector público) 31

(Día no laborable para el sector público)

¿Qué estrategias implementará Rutas de Lima frente a la gran cantidad de vehículos?

Ante el incremento del flujo vehicular que soportará la Panamericana Sur, la concesionaria Rutas de Lima respondió a El Comercio sobre las estrategias que implementarán para atender la demanda de los usuarios que viajarán al sur en los próximos feriados de diciembre.

En principio, no habrá cambio de sentidos de la Panamericana Sur, como ocurrió en la última Semana Santa.

Para la salida hacia el sur de los vehículos, Rutas de Lima habilitará cuatro casetas adicionales en el peaje de Villa, ubicado en el km. 19.9 de la Panamericana Sur. Para el retorno hacia Lima, la concesionaria también implementará cuatro nuevas casetas en el sentido norte en el peaje de Punta Negra, situado en el km. 45.5 de la mencionada vía.

Ruta de Lima precisó que sumará a 30 personas para facilitar el cobro de los peajes en la vía. “De igual forma, todos nuestros usuarios contarán con los diferentes métodos de pago, como el pago con efectivo, pago con POS y pago electrónico”, señaló.

Así también, la empresa detalló que el tramo donde regularmente se presenta mayor congestión vehicular durante los feriados largos va desde el puente Atocongo hasta el puente Alipio . Según Rutas de Lima, esto se debe a los paraderos informarles que generan mayor congestionamiento.

“Los usuarios deben tener en cuenta que un accidente o un vehículo detenido por fallas genera el cierre de carril y por ello mayor congestionamiento, por lo que se recomienda revisar su vehículo antes de salir y mantener la atención en la vía durante la conducción”, advirtió la concesionaria.

Los horarios a evitar

Por otro lado, la empresa recomienda a los conductores evitar salir de Lima Metropolitana hacia el sur entre las 9 a.m. y 12 m. Para el retorno a la capital, se recomienda evitar los horarios entre 4 p.m. y 8 p. m.

Además, Rutas de Lima aseguró que sus servicios de auxilio vial —como grúas y camionetas de auxilio— están disponibles para sus usuarios las 24 horas del día durante todo el año. En esa línea, recordó que si los usuarios presentan algún problema o emergencia vehicular dentro de las vías que forman parte de la concesión, tanto en la Panamericana Sur y Norte, pueden llamar al número de la central de emergencia para obtener ayuda inmediata: 0800-44-192.

Carretera Central: ¿Habrá desvíos o restricciones de vehículos en diciembre?

El Comercio consultó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) sobre la posibilidad de restricciones de circulación de vehículos o planes de desvío en la Carretera Central durante los feriados largos de diciembre. El MTC respondió que no habrá restricciones en esta vía .

“Los vehículos de carga circularán libremente, pues en diciembre los flujos no son elevados en comparación con Semana Santa y Fiestas Patrias”, precisó.

Celebración a lo grande por el Bicentenario de la Batalla de Ayacucho

El Bicentenario de la Batalla de Ayacucho se celebrará por todo lo alto en la región del sur del país. Las actividades de esta conmemoración histórica iniciarán previo a la fecha central del lunes 9 de diciembre.

El 8 de diciembre se realizará la Misa Te Deum organizada por el Arzobispado de Ayacucho a las 8 a.m. en la catedral de la ciudad. A las 9 a.m. se llevará a cabo una ceremonia cívico-militar organizada por la Preferectura Regional de Ayacucho y la Segunda Brigada de Infantería “Wari”.

Al mediodía, iniciará la ‘Sesión solemne del Bicentenario’, que organiza la Municipalidad de Huamanga. Luego, a las 6 p.m., se realizará la ceremonia de clausura de los Juegos Bolivarianos 2024, que destacará la cultura e historia de la región Ayacucho. Este evento será retransmitido desde la Plaza Mayor de la capital de la región.

A las 6 de la tarde iniciará la verbena del Bicentenario de la Batalla de Ayacucho en el Centro de Exposiciones y Convenciones Canaán; el ingreso es gratuito. El Gobierno Regional de Ayacucho informó a través de sus redes sociales que el Grupo 5 participará de la celebración.





Finalmente, el 9 de diciembre se realizará la ceremonia central del Bicentenario de la Batalla desde las 11 a.m. en el Santuario Histórico de la Pampa de Ayacucho . El acto final se realizará a las 12:30 p.m. con la escenificación de este enfrentamiento.

Jesús Castillo, coordinador de la Comisión Multisectorial del Bicentenario de la Batalla de Ayacucho, informó a El Comercio que en la ceremonia central del 9 de diciembre se espera la participación de 500 funcionarios nacionales e internacionales, 3 mil miembros de las Fuerzas Armadas, 2 mil personas que escenificarán el enfrentamiento y 80 mil espectadores de público general.