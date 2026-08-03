Los peruanos retornaron este lunes 3 de agosto en una aeronave de la Fuerza Aérea. Foto: captura América Noticias
Los peruanos retornaron este lunes 3 de agosto en una aeronave de la Fuerza Aérea. Foto: captura América Noticias
Por Redacción EC

Regresaron a la tierra que los vio nacer y se reencontraron con sus seres queridos. El pasado 24 de junio, dos terremotos sacudieron Venezuela, dejando más de 6000 fallecidos y cientos de damnificados y desparecidos. El movimiento telúrico también afectó a peruanos que residían en el país llanero, pero hoy retornaron a la nación blanquirroja.

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