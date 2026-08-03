Regresaron a la tierra que los vio nacer y se reencontraron con sus seres queridos. El pasado 24 de junio, dos terremotos sacudieron Venezuela, dejando más de 6000 fallecidos y cientos de damnificados y desparecidos. El movimiento telúrico también afectó a peruanos que residían en el país llanero, pero hoy retornaron a la nación blanquirroja.

En total, diez connacionales llegaron este jueves 3 de agosto en una aeronave de la Fuerza Aérea del Perú que aterrizó en la provincia constitucional del Callao. Durante su recibimiento estuvieron presentes la mandataria Keiko Fujimori, junto a los ministros de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, y de Defensa, Rafael Belaúnde.

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Los peruanos afectados lo perdieron todo durante los fuertes movimientos telúricos, pero ahora se encuentran junto a sus familias recibiendo el apoyo necesario. En tanto, se conoció que el traslado se facilitó luego de que se restablecieran los servicios consulares entre ambas naciones.

El titular de la Cancillería explicó que no cuentan con un número exacto de peruanos afectados, motivo por el que continúan trabajando para ubicar a otros compatriotas damnificados.

Ayuda de Perú

Como se recuerda, 44 bomberos USAR peruanos viajaron a Venezuela para apoyar en las labores de búsqueda y rescate tras los terremotos que causaron graves daños. Su mayor acción heroica fue hallar a una adulta mayor de 60 años que permaneció atrapada durante 86 horas en un edificio colapsado.