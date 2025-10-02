La mandataria Dina Boluarte se pronunció ante el paro de transportistas convocado por un sector que se lleva a cabo hoy, jueves 2 de octubre, en contra de las constantes extorsiones, cobro de cupo y sicariato a manos de organizaciones criminales.

Durante su alocución en la III Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), la presidenta enfatizó que el “derecho a la protesta no es el derecho a la violencia” tras los bloqueos en la Panamericana Sur y Norte.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

“Si salimos a protestar, que sea en esa conducta de paz, sin generar violencia y sin generar actividades que puedan dañar la propiedad privada o pública. El derecho a la protesta no es el derecho a la violencia”, declaró.

Las encuestas muestran que una abrumadora mayoría de peruanos rechaza a la presidenta Dina Boluarte.

“Con un paro de 24,48 horas o más en ese tiempo no se va a solucionar el tema de la delincuencia o el crimen organizado. Tenemos que ser reales y objetivos”, aseguró.

La jefa de Estado convocó al diálogo y a dejar de lado la medida de fuerza, para que el servicio de transporte se restablezca, con el fin de evitar perjuicios económicos y para que los peruanos lleguen puntualmente a sus centros de trabajo.

Presidenta Dina Boluarte participará en la clausura de la convención minera Perumin 37 en Arequipa | Foto: Presidencia Perú

“El Gobierno continuará enfrentando con firmeza a la delincuencia y al crimen organizado”, expresó desde Palacio de Gobierno.