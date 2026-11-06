El contraalmirante en retiro Juan Carlos Llosa, director del Centro de Estudios Geopolíticos y de Seguridad Nacional (Cegesen), indicó que hubo un “aprovechamiento político” respecto al manejo de las autoridades en el caso de presunta agresión sexual a un escolar del colegio Liceo Naval Almirante Guise.

En diálogo con RPP, el ex alto mando de la Marina del Perú, cuestionó y se mostró en desacuerdo que el manejo del centro educativo sea trasladado al Ministerio de Educación (Minedu).

En ese sentido, sobre la idea de que los colegios gestionados por entidades ajenas al Minedu pasen a su control, indicó que antes habría que examinar cómo funciona dicha medida en el Liceo Naval.

Víctima volverá al Colegio Liceo Naval Almirante Guise se ubica en el distrito de San Borja. (Foto: Difusión)

Bajo esa premisa, respaldó la labor de la Marina y recordó que la institución maneja los liceos navales desde hace 60 años. Destacó también que varios profesores que pasaron por sus aulas llegaron a ser directores en otras escuelas.

En otro momento de la entrevista, Llosa rechazó los ataques a la Marina de Guerra, sugiriendo que las críticas en su contra responderían a los intereses de “un sector ideológico” o de “grupos de izquierda”.

“El colegio tiene 60 años, es uno de los primeros colegios mixtos de este país, donde hemos tenido altos oficiales, comandantes generales, exjefes de la Marina, egresados de ese colegio. Tenemos profesionales civiles de primer nivel. Es un colegio que no solamente recibe hijos de marinos, sino también un montón de hijos de civiles”, refirió.

Investigación sobre presunto abuso sexual deber ser investigado

Sobre las declaraciones de los familiares y del abogado del menor acerca de presuntos acosos previos en el Liceo Naval, Llosa indicó que el caso debe continuar ser investigado para aclarar por qué los protocolos no previnieron el ataque.

Además, advirtió sobre la gravedad de la violencia escolar y familiar en el país, recordando que el Minedu ya registra más de 11 mil denuncias de este tipo.

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