Lima, Perú. Jueves, 18 de septiembre de 2026. Fachada del Liceo Naval Almirante Guise, colegio ubicado en el distrito de San Borja, donde se realiza el seguimiento de la presunta agresión sexual contra un alumno de 16 años ocurrida durante el retorno de un evento deportivo. Diez alumnos involucrados se encuentran retenidos, además de dos entrenadores y el conductor de la movilidad. Foto: Mario Zapata N./ @photo.gec
Lima, Perú. Jueves, 18 de septiembre de 2026. Fachada del Liceo Naval Almirante Guise, colegio ubicado en el distrito de San Borja, donde se realiza el seguimiento de la presunta agresión sexual contra un alumno de 16 años ocurrida durante el retorno de un evento deportivo. Diez alumnos involucrados se encuentran retenidos, además de dos entrenadores y el conductor de la movilidad. Foto: Mario Zapata N./ @photo.gec
/ Mario Zapata N.
Por Redacción EC

El contraalmirante en retiro Juan Carlos Llosa, director del Centro de Estudios Geopolíticos y de Seguridad Nacional (Cegesen), indicó que hubo un “aprovechamiento político” respecto al manejo de las autoridades en el caso de presunta agresión sexual a un escolar del colegio Liceo Naval Almirante Guise.

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