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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Martín Acosta González

Una persona puede comenzar a experimentar síntomas de ansiedad durante la adolescencia y pasar buena parte de su vida adulta sin recibir tratamiento. Puede acostumbrarse a vivir con preocupación permanente, miedo o insomnio y asumir que simplemente se trata de su forma de ser. Algo similar ocurre con otros trastornos: las adicciones pueden ocultarse durante años, la bipolaridad confundirse inicialmente con depresión y quienes padecen esta última pueden buscar ayuda recién cuando su funcionamiento cotidiano se encuentra seriamente comprometido.

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