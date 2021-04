Conforme a los criterios de Saber más

La mañana del Jueves Santo, un grupo de obreros llegó a la vetusta casona del jirón Callao ubicada junto a la vivienda donde nació San Martín de Porres, en el Centro Histórico de Lima. Los padres dominicos, encargados de administrar el predio, los habían convocado para trabajar en la propiedad. Horas más tarde, el lugar se convirtió en el escenario de una discusión con inspectores del municipio y del Ministerio de Cultura, que terminó en una comisaría.

El padre Carlos Sánchez, uno de los protagonistas de la disputa, narró a El Comercio que el segundo piso de la casona se encontraba en muy mal estado y había riesgo de que colapsara. Por ello, dijo, “conseguimos unos maestros de obra para que trataran de apuntalarlo”.

Así luce la propiedad ahora. La Municipalidad de Lima ordenó la paralización de la obra, inició un proceso sancionador e impuso una multa de S/92.400 contra la congregación. (Foto: Bryan Albornoz/GEC)

El apuntalamiento es una técnica que consiste en colocar postes de madera como soportes para evitar el desplome de una pared.

La obra no salió como fray Sánchez esperaba: el muro de la segunda planta y sus balcones acabaron derrumbándose. Felizmente no hubo heridos ni pérdidas.

“Antes se había caído una parte. Con el trabajo se movió todo y se cayó. No hemos hecho ningún proceso de demolición. […] La pared era solo cascarón”, explicó.

Un ejemplo de apuntalamiento en otra casona del Centro Histórico de Lima. (Foto: Eduardo Cavero/GEC)

Dos versiones

La Municipalidad de Lima informó a este Diario que la “ejecución del apuntalamiento preventivo de la fachada y balcones” se había programado para este mes, a través de una propuesta elaborada con el Ministerio de Cultura.

El padre Sánchez comentó que recibió un trato hostil, pero reconoció que no comunicó a la municipalidad sobre los trabajos. “Como era Jueves Santo, no pudimos avisar; si no, teníamos que esperar al lunes”, dijo.

En consecuencia, la comuna limeña ordenó enseguida la paralización de la obra, inició un proceso sancionador e impuso una multa de S/92.400 contra la congregación.

La casona afectada está ubicada junto a la vivienda donde nació San Martín de Porres. (Foto: Eduardo Cavero/GEC)

Cuestión de formas

El estrépito llamó la atención de vecinos y curiosos del barrio. Entre las 2 y 3 de la tarde, a la cuadra 5 del jirón Callao llegaron los inspectores para indagar qué había ocurrido.

La discusión se trasladó hasta la comisaría de Monserrat, ubicada unas cuadras más allá. Ahí se dejó constancia de los hechos en un parte policial. No hubo detenidos.

Aunque en el 2010 el Instituto Nacional de Cultura (ahora ministerio) retiró al inmueble su condición de “monumento integrante del Patrimonio Cultural de la Nación”, la obra debió ser informada a esa cartera, puesto que se trata de una zona monumental del Centro Histórico de la capital. La congregación no lo hizo.

Ahora en la puerta de metal del terreno se exhibe un cartel de la Gerencia de Fiscalización y Control de la ciudad. La comuna exige a los dominicos reconstruir la fachada del inmueble. (Foto: Eduardo Cavero/GEC)

Al margen de la disputa, el estado de conservación de la casona dista mucho de ser óptimo. Un documento de la Gerencia de Defensa Civil de Lima indica que la fachada del segundo nivel del predio “presenta fisuras, desplome [...] y riesgo de colapso progresivo hacia la vereda”.

Asimismo, dos informes de la Gerencia de Fiscalización y Control del municipio del 2020 advierten que el inmueble presenta “un nivel de riesgo alto o muy alto”. Por esa razón, exigían a la congregación la “adecuación” del inmueble.

El padre Sánchez argumentó que su congregación ha intentado regularizar la situación, pero no han podido debido a trabas de la misma municipalidad.

Ahora en la puerta de metal del terreno se exhibe un cartel de la Gerencia de Fiscalización y Control de la ciudad con el mensaje: “Obra paralizada por infringir las normas municipales de demolición”. La comuna exige a los dominicos reconstruir la fachada del inmueble.

Según el padre Sánchez, su congregación quiere levantar en el lugar un estacionamiento para el colindante hospital de San Martín de Porres.

Por ahora, la pugna no está zanjada.

